Alejandra Rubio se enfrenta a las críticas por su debut como escritora: "Lo he escrito yo íntegramente"

Aunque a los seguidores de Alejandra Rubio en redes sociales desde hace años no les ha sorprendido en exceso el lanzamiento de su primera novela, 'Si decido arriesgarme', porque nunca ha ocultado su pasión por la literatura y hasta que comenzó su relación con Carlo Costanzia era muy habitual que compartiese las críticas de los libros que leía -ahora no lo hace a menudo por falta de tiempo, como ha asegurado-, su debut como escritora ha dejado sin palabras a algunos, y las críticas no han tardado en surgir poniendo en duda si ella es la autora del libro o si habría tenido 'ayuda' durante la elaboración de su libro.

"Desde que firmé el contrato con la editorial, sabía que esta iba a ser una de las mayores críticas, el 'tú no puedes escribir un libro, tú no tienes ni idea de la vida'. Ya estaba preparada. Siempre juzgamos a las personas, si haces una cosa ya no puedes hacer otra" ha expresado resignada en 'El tiempo justo' este jueves, asegurando que sabía que le iban a llover los ataques porque todo lo que hace se critica. "La he escrito yo íntegramente" ha dejado claro.

A pesar de que no será hasta el próximo 13 de mayo cuando 'Si decido arriesgarme' llegue a las librerías, emocionada y muy nerviosa Alejandra ha leído en primicia la sinopsis de su libro ante la atenta mirada de Joaquín Prat y de los colaboradores del programa. Como ha revelado, trata sobre una joven, Carla, que se enamora del hermano de su novio, un joven tatuado y con una mirada que te desarma, que acaba de salir de prisión y por el que se enfrenta a las dudas y a los prejuicios de su entorno.

Aunque podría parecer que el protagonista está inspirado en Carlo, la hija de Terelu Campos ha asegurado que no, aunque sí ha admitido que siendo "una ficción, tiene mucho de mí como escritora, de lo que soy, de mis vivencias, mi experiencia..."

Ha tardado dos años en escribirla, llevando el proceso con el máximo secretismo ya que como ha desvelado los únicos que conocían su nuevo proyecto -"el más importante de mi vida"- eran su novio, sus padres, su hermano Sergio y sus mejores amigas. "Es una novela romántica, juvenil, fresca, divertida, que te engancha, que te atrapa" ha apuntado.

La más crítica de sus compañeros, Marta López, que sin dudarlo le ha dicho a la cara que "no creo que hayas sido capaz de escribir un libro tú sola ni tampoco me ha emocionado lo que has leído, no te veo como escritora".

Molesta, Alejandra le ha respondido animándola "a que si sabes leer te lo leas". Lejos de enfadarse, la exgran hermana ha tirado de ironía asegurando que "acepto ese reto. Voy a aprender a leer primero, y cuando aprensa lo voy a leer. ¿Vas a aguantar entonces las críticas de lo que me parezca tu libro?".

Una nueva faceta de la que la influencer está convencida de que su abuela María Teresa Campos estaría orgullosa, como ha confesado tras el programa ante las cámaras de Europa Press. "Le hubiese encantado que escribiera un libro" ha confirmado, asintiendo a la pregunta de si se ha acordado mucho de la inolvidable presentadora mientras escribía 'Si decido arriesgarme'.