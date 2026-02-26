Un informe de UEFA recalca la buena salud económica del fútbol europeo y la desigualdad en el crecimiento

Mientras que el personal no relacionado con los jugadores —técnicos, administrativos, comerciales y operativos— experimentó un incremento salarial del 42 por ciento entre 2021 y 2024 y los gastos operativos aumentaron hasta suponer el 36 por ciento de los ingresos previstos para 2025, el fútbol de clubes europeo alcanzó cifras históricas de ingresos. Según consignó la UEFA este jueves en su informe "Paisaje de la Financiación e Inversión de los Clubes de la UEFA", los equipos del continente prevén superar el umbral de los 30.000 millones de euros en ingresos, una marca que refleja un crecimiento sostenido desde 2015 a pesar de los efectos causados por la pandemia.

El medio fuente detalla que los ingresos de clubes europeos aumentaron más de 13.000 millones de euros en la última década. El informe de la UEFA atribuye este crecimiento a mejoras en las recompensas de las competiciones continentales, mayores derechos de retransmisión, evolución de las asociaciones comerciales y avances en ingresos por taquilla. De acuerdo a lo publicado por la UEFA, los ingresos por traspasos también muestran una evolución destacada, registrando un aumento del 211 por ciento en el mismo periodo, lo que contribuye a la mejora global de las finanzas de los clubes.

Pese a estas cifras récord, el informe advierte que el aumento de ingresos no implica automáticamente mayor rentabilidad para los equipos. Muchos clubes enfrentan incrementos sustanciales en los costos operativos y de personal, condición que complica la conversión de esos ingresos elevados en beneficios netos. Esta situación afecta especialmente a las entidades con menores recursos, profundizando así las diferencias entre los clubes más poderosos y el resto del panorama europeo.

La Premier League inglesa destaca como la principal beneficiada de esta dinámica. Según informó la UEFA, los veinte clubes de la liga inglesa aumentaron sus ingresos en 3.500 millones de euros, una cifra que contrasta con el crecimiento conjunto de 5.900 millones experimentado por los 76 clubes de las otras cuatro ligas principales de Europa: LaLiga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1. El informe subraya que los 649 equipos restantes del continente tan solo sumaron en conjunto 3.400 millones.

En el ámbito de los ingresos televisivos, el documento enfatiza que los clubes ingleses han disfrutado de un aumento muy similar al del resto del fútbol europeo combinado en el periodo 2014-2024. Específicamente, la Premier League incrementó sus ingresos por televisión en 1.500 millones de euros, tan solo 100 millones menos que lo conseguido por los clubes de las otras 53 ligas europeas juntas, lo que resalta el peso financiero de la competición inglesa sobre el resto del panorama internacional.

El liderazgo en ingresos comerciales recae en dos equipos españoles. Según reportó la UEFA, el Real Madrid encabeza la clasificación, convirtiéndose en el primer club europeo en superar los 500 millones de euros por este concepto. El FC Barcelona se encuentra apenas a un millón de euros de esa cifra, reforzando su recuperación económica en relación a ejercicios previos, cuando ocupaba la quinta posición. Además, el Real Madrid repite en el ranking general con más de 1.100 millones de euros (exactamente 1.184 millones), mejorando la cifra del año anterior, mientras el FC Barcelona sitúa sus ingresos totales en 989 millones de euros. El Atlético de Madrid desciende dos puestos hasta la decimocuarta posición con poco más de 400 millones.

La UEFA señala que, en 2025, 20 de los 25 clubes más importantes de Europa lograron ingresos récord, confirmando que el crecimiento se concentra principalmente en un grupo reducido de entidades. El informe también evidencia la capacidad de los clubes para controlar su principal gasto: los salarios de los futbolistas. En los últimos años, gracias a nuevas regulaciones sobre los costes de las plantillas, este rubro se estabilizó con un aumento anual del 2 al 3 por ciento. Respecto a la gestión de los activos, se redujo el número de jugadores que se marchan gratis al finalizar sus contratos, preservando así el valor de las plantillas.

El interés inversor en el fútbol europeo permanece alto. Según publicó la UEFA, la cantidad de operaciones de inversión, contabilizando clubes masculinos y femeninos, alcanzó en 2025 los 123 acuerdos, la cifra más alta en la serie histórica. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, valoró en el informe que “no sólo ofrece una imagen clara de las finanzas del fútbol europeo en la actualidad, sino que también da un paso atrás para reflexionar sobre cómo ha evolucionado este deporte en los últimos diez años”. Ceferin añadió que “tras una década que ha incluido uno de los periodos más difíciles a los que se han enfrentado nuestro deporte y nuestra sociedad, el fútbol europeo ha salido reforzado”.

La organización también advierte sobre la complejidad del entorno financiero del fútbol, considerando que el crecimiento de ingresos no resulta suficiente para garantizar la estabilidad económica de los clubes sin una gestión adecuada de los costes. Las principales ligas prevén superar en 2025 los 10.000 millones de euros en ingresos comerciales, aunque persisten diferencias sustanciales entre las más poderosas y las menos favorecidas, así como dentro del propio grupo de las grandes ligas.

El reporte difundido por la UEFA concluye que, a pesar de las presiones y los retos, los clubes han logrado mejorar la eficacia en la gestión financiera en distintos aspectos. El futuro del fútbol europeo, según palabras recogidas por la organización, se perfila con nuevas presiones, pero también con oportunidades relevantes para fortalecer el sector y consolidar su salud económica en el largo plazo.