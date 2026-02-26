Sevilla será la sede del Campeonato del Mundo FIM X-Trial de las Naciones 2026

Gabriel Marcelli, quien ocupa actualmente el segundo lugar en el ranking mundial, será uno de los representantes de España en el FIM X-Trial de las Naciones 2026, que se celebrará en Sevilla. El evento, tal como informó el medio de comunicación original, tendrá lugar el 14 de marzo en el Pabellón de San Pablo y reunirá a los principales exponentes del trial indoor, con equipos nacionales provenientes de países como España, Italia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Según consignó el medio fuente, Sevilla servirá de escenario para una cita internacional que situará a la ciudad en el centro de la atención deportiva mundial en lo relacionado con motociclismo. La presentación oficial del campeonato tuvo lugar en el Palacio de los Marqueses de La Algaba, donde distintas autoridades municipales y autonómicas, junto con figuras clave del motociclismo, ofrecieron detalles sobre la organización y los participantes. Entre quienes intervinieron en la presentación estuvieron María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla; Ricardo Villena, gerente del Instituto Municipal de Deportes; Mariola Rus, directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía; Gorka Lerchundi, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta; Rodrigo Castro, director ejecutivo del X-Trial; Juan Álvarez, presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Motociclismo; y el propio Gabriel Marcelli.

El medio original detalló que el evento contará con la participación de los mejores especialistas internacionales en trial bajo techo y será una competición directa para definir al equipo campeón del mundo. El equipo español estará encabezado por Toni Bou, quien ostenta 38 títulos mundiales y se ha consolidado como el principal referente de este deporte a nivel mundial. A Bou se suma Gabriel Marcelli, considerado una de las grandes promesas y actual número dos del ranking global, lo que refuerza el liderazgo de España en la disciplina.

Durante la presentación del campeonato, María Tena expresó que recibir una competición de estas características supone para Sevilla “un orgullo” y contribuye a consolidar a la ciudad andaluza como un referente en la organización de grandes eventos deportivos, según reportó el medio fuente. Tena afirmó también que la celebración del campeonato permitirá que los aficionados locales vivan en primera persona una cita del máximo nivel internacional en motociclismo, un objetivo que respalda la estrategia municipal de posicionar a Sevilla en el calendario de grandes competiciones.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y entidades del ámbito deportivo nacional ha sido clave para la designación de la ciudad como sede del campeonato. La coordinación entre las administraciones y los responsables de la organización internacional del FIM X-Trial busca garantizar que el desarrollo del evento cumpla con los estándares más exigentes y permita una experiencia tanto para los pilotos como para los asistentes.

Ricardo Villena, gerente del IMD, y Mariola Rus, responsable de sistemas deportivos a nivel regional, subrayaron la importancia estratégica de la cita no solo en términos deportivos, sino también como motor para la proyección internacional de la ciudad y como una vía para potenciar la afición al motociclismo entre los habitantes de Sevilla y Andalucía. Según detalló el medio, el evento se enmarca en una apuesta continuada por atraer grandes campeonatos y fomentar la práctica deportiva entre la población.

El FIM X-Trial de las Naciones 2026 congregará a selecciones nacionales de primer nivel, entre ellas las formaciones de Francia, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos, presentando una oportunidad única para presenciar a los principales talentos de la especialidad en un formato de competición por equipos. Según publicó el medio fuente, la presencia de pilotos de talla internacional y la lucha directa por el título mundial contribuirán a hacer del evento una de las citas deportivas más relevantes del calendario internacional de trial indoor.

Rodrigo Castro, CEO del X-Trial, y Juan Álvarez, presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Motociclismo, coincidieron en destacar el impacto de la competición para la proyección de Sevilla y la posibilidad de acercar al público local y visitante el espectáculo del trial indoor en su máxima expresión, según la información brindada por el medio fuente.

El piloto Gabriel Marcelli, quien participó también en el acto de presentación, valoró la oportunidad de competir en una cita de tales dimensiones ante el público andaluz y formar parte del equipo español junto a Toni Bou, lo que refuerza el prestigio tanto del equipo como del campeonato, según detalló el medio.

La designación de Sevilla como sede del FIM X-Trial de las Naciones 2026 posiciona a la ciudad como escenario de referencia para el motociclismo de alto nivel. Según el medio fuente, autoridades esperan que el evento contribuya a dinamizar la vida deportiva local, genere impacto positivo en la economía vinculada al deporte y refuerce la oferta de grandes acontecimientos internacionales en el calendario sevillano.