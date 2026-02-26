Rubio asegura que EEUU actuará "en consecuencia" por la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación en Cuba

La solicitud de acceso a los supervivientes del incidente marítimo cerca de Villa Clara, realizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, subraya la atención que Washington está otorgando al caso, mientras funcionarios de alto nivel exigen explicaciones a las autoridades cubanas por el tiroteo que resultó en la muerte de cuatro personas. Según publicó Europa Press, las autoridades estadounidenses destacaron que el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y otras agencias están involucradas en la verificación independiente de lo sucedido, luego de que la mayor parte de la información recibida hasta el momento proviene de versiones transmitidas por el gobierno cubano, tanto al público como a las instancias oficiales de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó desde Saint Kitts y Nevis, donde participaba en un encuentro con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), que Estados Unidos responderá "en consecuencia" una vez esclarecidos los hechos. "Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia", sostuvo Rubio en sus declaraciones a la prensa, subrayando el compromiso de su gobierno con una investigación minuciosa del incidente.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ordenó la apertura de una investigación y aseguró en redes sociales que se emplearán todos los recursos disponibles para que los responsables del suceso enfrenten la justicia. Según detalló Europa Press, Uthmeier afirmó que “haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estos comunistas rindan cuentas”.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior de Cuba, la embarcación implicada poseía matrícula del estado de Florida y se aproximó a aguas territoriales cubanas, ubicándose a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, dentro del municipio Corralillo, provincia de Villa Clara. Tras la aproximación, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla, compuesta por cinco personas, solicitó la identificación de los tripulantes de la embarcación. Según el comunicado oficial cubano recogido por Europa Press, desde la lancha se efectuaron disparos hacia los efectivos cubanos, lo que causó lesiones al comandante de la embarcación cubana y desencadenó el enfrentamiento.

El reporte del Ministerio del Interior añade que, como resultado del tiroteo, cuatro tripulantes de la embarcación estadounidense fallecieron y otros seis recibieron asistencia médica tras resultar heridos. Las autoridades de la isla abrieron una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Cuba expresó en su declaración el compromiso de proteger sus aguas territoriales y reiteró que la defensa nacional constituye un pilar fundamental del Estado, en aras de salvaguardar su soberanía y contribuir a la estabilidad regional. Según consignó Europa Press, el gobierno cubano enfatizó la importancia de estos principios ante los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad marítima.

Mientras ambas naciones mantienen canales de comunicación formales sobre el incidente, persisten diferencias respecto a la versión de los hechos y la responsabilidad de los involucrados. Tanto el entorno diplomático como las agencias de seguridad estadounidenses continúan sus pesquisas paralelas, a la espera de información adicional y del resultado de las indagaciones oficiales abiertas en Florida y Cuba.

Estados Unidos ha hecho pública su preocupación por la falta de acceso inmediato a los supervivientes y a la información primaria en torno al tiroteo, según informó Europa Press. Las autoridades estadounidenses insisten en la necesidad de contar con datos verificados de manera independiente para adoptar cualquier medida oficial, mientras la comunidad internacional observa de cerca las repercusiones que el enfrentamiento podría tener en las relaciones bilaterales y en la estabilidad del Caribe.

Rubio enfatizó durante sus declaraciones que no emitiría conjeturas respecto al trasfondo o las motivaciones del incidente y que la posición oficial del gobierno estadounidense dependerá directamente de los resultados que arroje la investigación en curso. La coordinación entre agencias federales y autoridades de Florida busca esclarecer cada detalle relevante y garantizar un proceso transparente orientado tanto a la rendición de cuentas como a la protección de intereses nacionales.

El contexto de este suceso ocurre en un marco de alta sensibilidad para las relaciones entre La Habana y Washington, marcadas históricamente por desencuentros y episodios de confrontación en la zona fronteriza marítima. El caso se suma a una serie de incidentes recientes que han impulsado a ambos gobiernos a reiterar sus respectivas posturas sobre la integridad territorial, la seguridad en el mar y los procedimientos legales ante eventos transfronterizos.

Tanto la investigación iniciada por el Ministerio del Interior cubano como la impulsada en Florida determinarán el curso de las acciones diplomáticas y eventuales respuestas desde Washington. Según Europa Press, las autoridades cubanas sostienen que la protección del territorio nacional es innegociable y que responderán frente a cualquier acto que ponga en riesgo la estabilidad interna o la seguridad estatal, mientras dependencias estadounidenses insisten en la obtención de información completa y en la evaluación de cada paso que tomarán según los hallazgos de las investigaciones.