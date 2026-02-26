Agencias

OpenAI elige Londres como emplazamiento para su mayor centro de I+D de IA fuera de Estados Unidos

Guardar

OpenAI, la empresa detrás de 'ChatGPT', ha anunciado este jueves que planea convertir Londres en su mayor centro de I+D fuera de Estados Unidos citando la fortaleza del ecosistema tecnológico de Reino Unido, aunque no ha dado detalles sobre el calendario ni la cuantía de la inversión.

"Estamos encantados de convertir Londres en un importante centro de investigación para OpenAI aprovechando el trabajo pionero que nuestro equipo londinense ya está realizando para respaldar nuestros últimos avances", ha afirmado en un comunicado el responsable científico de OpenAI, Mark Chen.

"Gran Bretaña reúne a talentos de talla mundial e instituciones científicas y universidades líderes, lo que lo convierte en un lugar ideal para llevar a cabo investigaciones de relevancia que garanticen que nuestra IA sea segura, útil y beneficiosa para todos", ha añadido.

La empresa abrió en 2023 su primera oficina fuera de EE.UU., precisamente, en esta ciudad. Desde entonces, ha puesto en marcha un programa acelerador en colaboración con Booking.com y ha colaborado con varios ministerios británicos en cuestiones de infraestructura e integración de IA.

"Que OpenAI haya elegido Londres como su mayor centro de I+D fuera de EE.UU. supone un gran voto de confianza en el liderazgo mundial del Reino Unido en la investigación de vanguardia sobre IA. También reafirma el liderazgo global del Reino Unido como lugar idóneo para llevar a cabo innovaciones en IA que sean seguras y transformadoras", ha indicado la secretaria de Tecnología del Gobierno británico, Liz Kendall.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cemex adquiere Omega Products International para ampliar su presencia en el mercado de morteros de EEUU

La operación, prevista para concretarse a inicios de 2026, permitirá incorporar cuatro fábricas en California, Nevada y Colorado, potenciando la estrategia de expansión de Cemex y el acceso a nuevos segmentos en el sector de la edificación estadounidense

Cemex adquiere Omega Products International

PP, Vox y Junts tumban los decretos del escudo social y del tope de precios en situaciones de emergencia

PP, Vox y Junts tumban

Paola Olmedo asegura que ha aclarado sus asuntos con José María Almoguera antes de irse a 'Supervivientes'

Antes de partir hacia Honduras para unirse al reality, la exesposa de José María Almoguera revela que lograron avances significativos en su proceso de separación tras un intenso encuentro televisivo donde discutieron pagos pendientes y la situación de su hijo

Paola Olmedo asegura que ha

Eva González se mantiene al margen de la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Eva González se mantiene al

Ecuador escala la guerra comercial y aumenta hasta el 50% el arancel a importaciones colombianas

Quito justifica la subida de la llamada 'tasa de seguridad' contra bienes colombianos por falta de controles en la frontera y responde que la medida es “soberana” y necesaria para enfrentar el narcotráfico entre ambos países

Ecuador escala la guerra comercial