Mueren cerca de 25 personas en un nuevo ataque en el estado de Adamawa, en Nigeria

Alrededor de 25 personas han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una localidad situada en el estado nigeriano de Adamawa (este), en medio del aumento de la inseguridad en el país africano, escenario durante los últimos meses de un repunte de los ataques por parte de yihadistas y bandas criminales.

Según las informaciones recogidas por el diario nigeriano 'Vanguard', al menos 27 personas han muerto en el ataque contra una localidad en el área de Madagali, incluido el jefe de la localidad de Shuwari, Bademi Papka, quien sería un sobrino del gobernador de Adamawa, Ahmadu Fintiri.

El presidente de Madagali, Maina Ularamu, ha confirmado el incidente, sin dar un balance concreto de fallecidos. "Algunas informaciones apuntan a 20 asesinados, mientras que otras señalan que esta cifra es más alta. La cifra exacta solo podrá ser conocida cuando la gente vuelva tras el miedo y caos inicial", ha explicado.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha condenado "firmemente" el "horrible ataque" en Madagali, "en el que 24 personas han sido asesinadas y cientos han resultado heridas". Así, ha apuntado que la localidad de Kirchinga "ha sido totalmente arrasada, con muchos aún desaparecidos".

"Tras el ataque, el pueblo quedó sembrado de cadáveres, mientras que casas, tiendas y lugares de culto ardían en llamas. Muchos de los fallecidos eran personas mayores", ha manifestado, al tiempo que ha recalcado que sospecha que el ataque habría sido ejecutado por miembros del grupo yihadista Boko Haram.

"Aunque Boko Haram no ha reivindicado la responsabilidad del ataque, Amnistía Internacional cree, basándose en el análisis del patrón del ataque así como en la información recogida de los supervivientes, que el ataque se ajusta al patrón de los métodos y objetivos del grupo", ha sostenido.

En este sentido, ha lamentado que "hombres y grupos armados asesinan cada vez a más residentes y provocan su desplazamiento con total impunidad en el norte de Nigeria". "Las autoridades nigerianas deben hacer más para proteger la vida de la gente y llevar ante la justicia a los supuestos responsables de todos estos ataques", ha zanjado.

Nigeria sufre desde hace años los ataques de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), principalmente en la zona noreste del país, si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.