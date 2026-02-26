Marc Márquez: "Si llevas la Ducati roja el objetivo es luchar por el campeonato"

La elección de una configuración aerodinámica similar a la de la temporada 2024 surge como respuesta a las limitaciones físicas que Marc Márquez afronta tras una lesión en el hombro derecho. Según informó el medio original, el piloto español ha decidido adaptar parte del diseño de la moto para gestionar mejor sus actuales capacidades físicas. Esta medida refleja el proceso de adaptación constante que Márquez experimenta mientras se prepara para competir en una nueva temporada de MotoGP, cuya primera carrera tendrá lugar en Tailandia.

De acuerdo con lo publicado, Márquez afirmó en la rueda de prensa previa al inicio del Campeonato del Mundo 2026 que su objetivo principal con el equipo Ducati es revalidar el título conseguido la temporada anterior. El campeón mundial subrayó la exigencia que conlleva pilotar la Ducati oficial y consideró que, como representante del equipo, el reto es estar en la lucha por el campeonato: "Si llevas la Ducati roja el objetivo es luchar por el campeonato".

Asimismo, el piloto analizó el estado técnico del equipo, asegurando que las últimas jornadas de pruebas en Tailandia han permitido avanzar en la dirección deseada. Márquez explicó que se siente cada vez más cómodo con la moto, aunque puntualizó que su recuperación física ha condicionado tanto el final de la pasada campaña como la pretemporada. El medio consignó que la lesión sufrida en Indonesia al final de la temporada anterior complicó su preparación invernal: "Ha hecho que esta pretemporada haya sido un poquito más difícil para ser precisos en los comentarios y pilotar siempre de la misma manera", expresó el piloto.

En su intervención, Márquez explicó que las sesiones de test suelen requerir un mayor esfuerzo físico en comparación con los fines de semana de carrera, debido a la duración e intensidad de los entrenamientos: "Los test siempre son más duros a nivel de condición física que un Gran Premio. Es 'stop and go', tienes que estar conectado durante seis horas seguidas y es muy exigente", detalló según reportó el medio original.

El nueve veces campeón mundial destacó la necesidad de encontrar regularidad durante toda la temporada. Según sus declaraciones, el nivel de dificultad y exigencia en MotoGP aumenta cada año, lo cual exige una adaptación constante y la búsqueda de rendimiento consistente en todos los circuitos y sesiones. Márquez advirtió sobre la dificultad de ser el más rápido en cada acontecimiento, pero estableció como meta fortalecer los resultados especialmente en las primeras competencias del calendario.

Recordando el proceso de superación personal del año anterior, Márquez declaró que volver a pelear por el título fue una forma de demostrarse a sí mismo que podía seguir compitiendo al máximo nivel: "El año pasado era una demostración a mí mismo de que era rápido de nuevo y suficientemente rápido como para poder luchar por el título. Y fue así, porque lo he logrado", puntualizó según el medio.

Respecto a la recuperación de su lesión, el piloto de Ducati mencionó que el proceso resultó más complejo de lo esperado: "Al principio parecía fácil, pero no ha sido sencilla, ha necesitado tiempo y el hecho de que vuelva a ser el hombro derecho hace que requiera aún más tiempo". Indicó que todavía desconoce cuál será el límite real de su brazo, por lo que ha implementado cambios técnicos para compensar las demandas físicas, retrocediendo en la configuración aerodinámica: "He dado un paso atrás en la aerodinámica porque no puedo pilotar la moto de la misma manera que el año pasado. La de 2025 era un poco más dura y más exigente a nivel físico".

El medio añadió que Márquez describió su habilidad para la adaptabilidad como un aspecto clave en su trayectoria deportiva y se mostró dispuesto a continuar ajustándose mientras progresa su recuperación física: "Estoy tratando de adaptar mi estilo de pilotaje a mi condición actual. Una de mis capacidades es la adaptabilidad y voy a intentar amoldarme a esta situación hasta que me sienta más preparado".

Sobre cuestiones relacionadas con su futuro contractual, Márquez subrayó que dejará la decisión final para más adelante, priorizando su recuperación y sus sensaciones sobre la moto antes de negociar una posible renovación con Ducati: "Ser piloto de MotoGP significa que esa tiene que ser tu prioridad al 100%. Cuando estoy lesionado o no estoy en un buen momento no tengo que tomar una decisión, aunque sea para firmar un contrato con Ducati. Estamos en una buena línea, ambas partes están muy cerca, pero he pedido esperar a los test para ver cómo me encuentro. Tengo optimismo de cara al futuro y me siento súper contento con Ducati, y espero que Ducati también conmigo".

Finalmente, el medio detalló que Márquez valoró la creciente competencia en MotoGP, con equipos y pilotos que elevan su rendimiento cada año. Señaló que, pese al alto nivel de Ducati, la mejora debe centrarse en pequeños detalles dado el grado de perfección alcanzado. Anticipó una fuerte presencia tanto de Ducati como de Aprilia, aludiendo al buen cierre de temporada de la firma italiana rival, lo que augura una competencia reñida en Tailandia y a lo largo de todo el campeonato.