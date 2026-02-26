Las Palmas de Gran Canaria será la sede de LALIGA FC Pro Cup los días 14 y 15 de marzo

La transmisión internacional de la LALIGA FC Pro Cup desde Las Palmas de Gran Canaria presentará toda la competición en español e inglés, lo que representa una ventana global para el evento y sus participantes. Según la cobertura de la organización, los espectadores podrán seguir los partidos en tiempo real a través de múltiples plataformas digitales, incluyendo YouTube, Twitch, TikTok, Facebook, DAZN y los propios canales oficiales de LaLiga y EA Sports España, ampliando de forma significativa el alcance del certamen a escala tanto local como mundial.

Tal como publicó LaLiga en su comunicado, la cita tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo en el Estadio Gran Canaria, sede de la UD Las Palmas, que se convertirá en escenario del torneo nacional de EA SPORTS FC. Este campeonato, resultado de la colaboración entre LaLiga y EA SPORTS, reunirá a los 24 equipos que lograron clasificarse tras la fase regular disputada semanas antes, destacándose como una de las principales convocatorias de eSports en España.

El formato competitivo adoptado para esta ocasión consiste en eliminatorias directas con encuentros uno contra uno, en partidos fijados a dos tiempos de 9 minutos cada uno. En caso de empate, el reglamento prevé una prórroga y, si persiste la igualdad, la definición por penaltis. Los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto se medirán en una primera ronda clasificatoria, de la que saldrán los rivales que se enfrentarán a los ocho mejores conjuntos de la fase regular en la segunda ronda. Esta estructura otorga a los primeros clasificados la ventaja de evitar la primera eliminatoria y garantiza su presencia en las finales de la liga, cuya sede aún no ha sido anunciada.

Según detalló el medio organizador, tanto los encuentros como las actividades paralelas estarán abiertas a la asistencia del público, ya que la entrada será gratuita. El evento incluye no sólo la competición, sino también diversas iniciativas para los seguidores, como activaciones especiales y la actuación musical del artista ‘BEJO’. De esta forma, la organización busca convertir el estadio de la UD Las Palmas en un punto de referencia para el entretenimiento digital y para fomentar la participación comunitaria alrededor del fenómeno eSports.

En relación a los premios económicos, LaLiga consignó que esta fase del torneo distribuirá un total de 50.000 euros entre los equipos. El campeón recibirá un premio de 10.000 euros, el subcampeón obtendrá 5.000 euros, y el resto de los participantes hasta el puesto 24 accederán a distintas cantidades, garantizando así un incentivo material para todos los clubes implicados en la competición.

El pase a la siguiente etapa se decidirá en el marco de LALIGA FC Pro Finals, que contará con los 16 equipos mejor clasificados de esta fase. Según indicó la organización, la sede de las finales nacionales "se anunciará próximamente", manteniendo la expectativa para los equipos y aficionados en torno al desenlace de la temporada.

Patricio Viñayo, director general de UD Las Palmas, transmitió en la nota de prensa de LaLiga su reconocimiento por el trabajo realizado para conseguir que el torneo llegue a Gran Canaria por primera vez. Viñayo enfatizó el carácter internacional de la cita, relacionada tanto con la promoción de la isla como del propio club: “Este es un evento que supondrá un escaparate para la isla y para UD Las Palmas, toda vez que la competición se retransmitirá en directo a nivel internacional en español y en inglés”, manifestó el directivo. Además, destacó la relevancia de involucrar a la comunidad local e invitó a acudir al estadio para apoyar tanto al club como al jugador Kilian, representante de la entidad en la competición. También subrayó la consolidación del equipo insular como referencia nacional dentro de los eSports, producto de la apuesta sostenida en el ámbito digital.

Por su parte, Pedro Oliveira Cortez de Miranda, responsable de Title Sponsor Senior Manager de LaLiga, explicó al medio organizador que la elección de Las Palmas de Gran Canaria constituye un avance estratégico en el desarrollo y expansión del formato eSports hacia una mayor conexión con los aficionados. Expresó que el Estadio Gran Canaria representa una localización idónea para esta cita presencial, y resaltó que el campeonato constituye un mecanismo para unir la emoción del fútbol profesional con los retos y oportunidades que ofrece el mundo digital.

En cuanto al desarrollo histórico de la LALIGA FC Pro Cup, según reportó LaLiga, el torneo ya ha celebrado ediciones presenciales en otras ciudades españolas, tales como Madrid, Barcelona, Zaragoza y Tarragona, en la actual y pasada temporada. El formato de acceso libre y la programación de actividades de animación buscan consolidar estos eventos como festividades dedicadas al universo de los deportes electrónicos, brindando experiencias tanto a los seguidores especialistas como a un público cada vez más amplio e intergeneracional.

El evento prevé, además, una amplia variedad de iniciativas diseñadas para dinamizar la actividad en torno al estadio, incluyendo zonas específicas para aficionados, actividades interactivas y actuaciones musicales. Según informó LaLiga, se espera consolidar la experiencia presencial del eSport, acercando el espectáculo y la cultura digital tanto a los seguidores habituales como a nuevos públicos interesados en la innovación aplicada al entretenimiento competitivo.

La combinación de retransmisión simultánea en varias plataformas, premios económicos, presencia de los mejores equipos y apertura del estadio al público busca posicionar la competición como uno de los principales atractivos del calendario nacional de eSports, consolidando además la isla de Gran Canaria y su equipo anfitrión, la UD Las Palmas, en el centro de la escena digital a escala nacional e internacional.