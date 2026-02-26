La poeta mexicana Maricela Guerrero protagoniza el nuevo episodio del podcast Hableemos de Radio Mandarache

La transmisión en directo de una conversación entre la poeta mexicana Maricela Guerrero y estudiantes de más de 25 centros educativos se incorporará como un nuevo episodio del podcast Hableemos de Radio Mandarache. Durante este encuentro virtual, jóvenes participantes tuvieron la oportunidad de formular preguntas a la autora, según lo informado por el Consistorio. El acto se realizó de manera telemática desde el IES San Isidoro y será publicado próximamente en el canal de Youtube de los Premios Mandarache. Esta actividad da comienzo a la presencia de la ecopoesía en el Premio Mandarache, además de formar parte del calendario previo a la visita de autores y autoras finalistas de los Premios Hache y Mandarache, prevista para el 8 y 9 de abril en Cartagena, donde interactuarán con miles de jóvenes.

De acuerdo con lo consignado por diversas fuentes municipales y recogido por el Consistorio, la emisión especial se llevó a cabo bajo la conducción de Estela Santos y Guillermo Carrasco. La iniciativa permitió conectar a estudiantes de diferentes centros educativos y fomentar un diálogo directo con Maricela Guerrero, autora de El sueño de toda célula y candidata finalista al Premio Mandarache 2026. Las preguntas de los estudiantes abordaron tanto la obra de Guerrero como cuestiones sobre ecopoesía y el vínculo entre el lenguaje y la naturaleza.

Tal como informó el Consistorio, esta emisión pasará a formar parte de la serie de episodios de Hableemos, el podcast de Radio Mandarache, programa que busca servir de puente entre los jóvenes lectores y los autores finalistas de los concursos literarios. El podcast está disponible en numerosas plataformas digitales como Spotify, Ivoox, Apple Podcast y en la página web del proyecto Mandarache. La iniciativa refuerza el objetivo de incentivar la lectura, el análisis literario y la participación activa de los estudiantes en procesos creativos y de reflexión contemporánea.

El sueño de toda célula, obra con la que Maricela Guerrero participa en este ciclo literario, se describe —según la web del Instituto Cervantes— como un libro de poesía que explora formas novedosas de relacionar cultura y naturaleza. La obra utiliza recursos propios tanto de la alquimia como de la herbolaria para desafiar concepciones tradicionales y sugiere la construcción de comunidades orientadas hacia un mayor contacto con el mundo natural. Mediante un abordaje poético y científico del lenguaje, Guerrero enlaza historias inspiradas en el concepto de la célula y la diversidad de vida que alberga. Los poemas interrogan la estructura misma del lenguaje, las redes que genera y plantean alternativas sobre el modo en que las personas establecen sus relaciones y su pertenencia a una colectividad más abierta y conectada a la naturaleza.

Guerrero, nacida en Ciudad de México en 1977, ha consolidado una trayectoria como poeta y ensayista, focalizándose en la interacción entre el lenguaje y los entornos naturales. Según detalló el Consistorio y confirmaron los organizadores del proyecto Mandarache, la autora ha publicado diversos poemarios, entre ellos Desde las ramas una guacamaya (2006), Se llaman nebulosas (2010), Peceras (2013), De lo perdido, lo hallado (2015), Distancias, De los caprichos de tu corazón (2022) y A río revuelto (2022).

Además, Maricela Guerrero ha sido invitada a participar en distintos festivales literarios que se celebran en América y Europa. El medio oficial de los Premios Mandarache destacó su paso por el Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa en 2023, experiencia que suma a los reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera. Entre estos premios figuran el Premio Clemencia Isaura de Poesía en 2018 y el Premio de Narrativa Casa Wabi-Dharma Books en 2023. Su obra El sueño de toda célula se publicó originalmente en México en el año 2018, bajo el sello de Ediciones Antílope.

El proyecto educativo Mandarache, responsable de la organización de estos encuentros, busca fomentar el diálogo entre jóvenes lectores y escritores contemporáneos a través de iniciativas colaborativas y abiertas. Según publicó el Consistorio, el formato virtual utilizado en el episodio con Guerrero permitió superar las barreras geográficas y sumar la participación masiva de estudiantes, quienes pudieron incidir directamente en la entrevista mediante sus preguntas y comentarios.

La inclusión de la ecopoesía dentro del programa del Premio Mandarache marca —según los organizadores— una ampliación temática que responde tanto a los intereses actuales de la juventud como a la evolución de los géneros literarios contemporáneos. La convocatoria de Maricela Guerrero como protagonista de esta sesión especial responde a este interés por explorar los vínculos entre palabra, naturaleza y comunidad. El medio oficial de los Premios Mandarache subraya que estos encuentros previos a las jornadas presenciales de abril son fundamentales para mantener la interacción constante entre autores y lectores, un rasgo que distingue el formato de Mandarache respecto a otros certámenes literarios en el ámbito hispanoamericano.