Guterres pide a Pakistán y Afganistán que resuelvan sus diferencias mediante la diplomacia

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido este jueves a las autoridades de Pakistán y de Afganistán que traten de resolver sus diferencias mediante la diplomacia tras los últimos enfrentamientos en la frontera común, que se han saldado con más de 50 muertos.

"(Guterres) insta a las partes pertinentes a que cumplan sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, incluido el Derecho Humanitario, y garanticen la protección de los civiles", ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

El secretario general de la ONU, que ha afirmado que sigue "con preocupación" los enfrentamientos transfronterizos entre las fuerzas de seguridad 'de facto' en Afganistán y las fuerzas paquistaníes, también ha elogiado los "esfuerzos de mediación realizados por varios Estados miembros en los últimos meses".

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán han informado este jueves de que han atacado objetivos militares paquistaníes en respuesta a las "reiteradas violaciones fronterizas" por parte de las fuerzas del país vecino, una operación que se ha saldado de momento con más de 50 muertos.

La Línea Durand se extiende 2.640 kilómetros y marca la frontera entre ambos países. Fue establecida en 1893 tras un acuerdo entre el entonces secretario de Exteriores británico en India, Mortimer Durand, y el emir afgano Abdur Rahman Jan para delimitar las esferas de influencia.

Tras la independencia de Pakistán, Islamabad pasó a reconocerla como su frontera con Afganistán, si bien Kabul no dio tal paso. Esta línea divide a las comunidades pashtunes y baluches que viven a ambos lados de la frontera, lo que ha provocado disputas en ambos países.

