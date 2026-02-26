Gloria Camila responde a la chica que se coló en su cumpleaños: "Empezaron a insultar y se lo dije al encargado"

Gloria Camila, colaboradora del programa ‘El tiempo justo’, sostuvo en televisión que el relato de una invitada sobre una supuesta agresión durante su fiesta de cumpleaños se aleja de lo ocurrido. Según informó el medio que cubrió el conflicto, la joven aclaró que las asistentes implicadas en el altercado ingresaron a la celebración sin invitación alguna y consumieron una botella destinada a los asistentes autorizados.

Tal como publicó el citado medio, la controversia se hizo pública luego de que una de las involucradas, identificada como Marisa, compartió en el mismo programa su versión de los hechos. Marisa aseguró que José Ortega Cano, padre de Gloria Camila, las invitó a ella y a sus amigas al reservado donde se celebraba el cumpleaños tras verlas en la discoteca. "Nos vio que éramos cuatro chicas y nos dijo: 'Qué guapas'. Nos hicimos una foto con el padre", describió Marisa sobre el inicio de su ingreso al área privada del local.

Marisa afirmó que, después de su llegada, Gloria Camila se acercó a ellas en actitud violenta y utilizando expresiones insultantes como "Sois unas zorras, aprovechadas". Según declaró, a la hora volvió la hija del torero señalando a una de sus amigas con el dedo, mientras la empujaba y le causaba arañazos y un hematoma en el brazo. "Tengo el arañazo y un cardenal en el brazo", relató la joven en directo ante la audiencia y el resto de colaboradores del espacio televisivo.

Gloria Camila, replicando a este testimonio frente a las cámaras y según reportó el medio, negó los detalles del relato y calificó lo narrado por Marisa como distante de la realidad. Explicó que Marisa y sus amigas ingresaron sin autorización, consumieron una de las botellas presentes y se acomodaron en el reservado sin contar con el permiso de los anfitriones. "Empezaron a insultar y se lo dije al encargado", detalló la colaboradora sobre el desarrollo del incidente aquella noche. De acuerdo con su declaración, el tono de la discusión subió conforme avanzaba la madrugada.

Durante su explicación, la hija de Ortega Cano señaló que recibió insultos racistas entre las verbalizaciones recibidas. "Me dijo sudaca de mierda", recalcó la también colaboradora televisiva, que aseguró haber solicitado apoyo inmediato del personal de seguridad debido al ambiente tenso. “Echarlas ya o la tendríamos”, afirmó que indicó al encargado del local.

Según consignó el mismo medio, la intervención de los responsables de la seguridad concluyó con la expulsión de Marisa y sus amigas. La versión oficial ofrecida por Gloria Camila sostuvo que la medida respondió a una actitud agresiva y a los gritos por parte de las invitadas no autorizadas. Tras la salida del grupo, habrían comenzado a proclamar que habían sido agredidas, circunstancia que la aludida negó durante la emisión en directo, desmintiendo haber cometido un acto violento contra las asistentes.

El incidente, que coincide con la celebración del 30 cumpleaños de la hija del diestro, opacó una jornada que hasta entonces, según palabras de la propia Gloria Camila, trascurría con normalidad y momentos especiales junto a sus amigos más cercanos. La aparición de versiones contradictorias respecto a la dinámica de los hechos y la intervención de figuras conocidas han elevado el seguimiento mediático del suceso, según reseñó el medio que difundió ambas posturas en su programa.

El debate permanece entre los seguidores y la audiencia de ‘El tiempo justo’, donde ambas partes han expuesto sus versiones sobre el roce ocurrido en la fiesta privada. No se ha informado sobre medidas legales derivadas del incidente, mientras que la familia Ortega Cano no ha emitido nuevas declaraciones públicas relacionadas con el caso, según la cobertura del citado medio.