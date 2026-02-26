El Vaticano y el Congreso acuerdan que el Papa intervenga ante las Cortes el 8 de junio, dentro de su visita a España

El Papa León XIV asistirá al Palacio del Congreso el próximo 8 de junio, cuando pronunciará un discurso dirigido a la asamblea de diputados y senadores, en el marco de su visita oficial a España. De acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por Europa Press, este hecho representa la primera ocasión en la que el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano participará en una sesión solemne en las Cortes Generales, situándose ante los representantes de la soberanía nacional.

Según informó Europa Press, la visita del Pontífice al Palacio del Congreso fue planteada inicialmente desde el Vaticano a la Presidencia del Congreso español. Esta propuesta recibió una respuesta de conformidad por parte de la Cámara Baja, dando así luz verde a la planificación del evento. El jueves, la Conferencia Episcopal oficializó la petición con una comunicación escrita, avanzando así en los preparativos para la visita.

La intervención del Papa en la sesión parlamentaria conjunta constituye un episodio inédito en la historia española. Hasta ahora, nunca un Papa había dirigido un discurso dentro del hemiciclo ante diputados y senadores, aunque otros jefes de Estado lo han hecho en el pasado durante visitas oficiales. Entre los mandatarios que han tomado la palabra ante ambas cámaras se encuentran el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, así como líderes de Francia, Portugal y varios países sudamericanos. Según publicó Europa Press, este formato de intervención conjunta refleja la relevancia del acontecimiento en el contexto institucional español.

El medio Europa Press detalló que la convocatoria para esta sesión especial no provocará alteraciones en el calendario habitual de Plenos del Congreso, dado que se celebrará un lunes, jornada reservada en la Cámara Baja y en la que no se programan sesiones plenarias. Así, la organización se ajusta para que la sesión conjunta, con presencia de los dos cuerpos parlamentarios, se desarrolle de forma extraordinaria y sin inconvenientes para el funcionamiento legislativo.

Estas gestiones han requerido contactos y acuerdos entre el Vaticano, la Presidencia del Congreso y la Conferencia Episcopal, quienes han coordinado el protocolo y los detalles logísticos para asegurar la celebración de esta histórica intervención. El evento supone una oportunidad para que el Papa León XIV se dirija a los legisladores españoles en su papel institucional como jefe del Estado Vaticano.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press destacaron el carácter excepcional del evento, puesto que esta comparecencia equipara al Papa con otros líderes mundiales que han participado en sesiones similares en el Congreso. La presencia del Pontífice se enmarca dentro de una serie de actos programados durante su visita a España, consolidando los lazos diplomáticos e históricos entre ambos Estados.

La sesión conjunta está diseñada para congregar a la totalidad de diputados y senadores en el hemiciclo. Aunque el Congreso ha acogido previamente discursos de mandatarios extranjeros en otras circunstancias protocolarias, la comparecencia del jefe espiritual y político de la Santa Sede ofrece particular singularidad, según amplió Europa Press. La intervención del Papa se inscribe en una agenda de actividades diplomáticas, políticas y religiosas que componen su visita oficial.

La iniciativa de celebrar esta sesión respondió a una invitación formal de la Presidencia del Congreso tras la sugerencia vaticana, configurando el evento conforme a los mecanismos parlamentarios previstos para visitas de altos dignatarios internacionales. Desde la Cámara se ha trabajado para adaptar la logística y el protocolo con el fin de facilitar la intervención del Pontífice ante los representantes nacionales.

Medios y fuentes parlamentarias aseguraron que esta intervención se suma a las ocasiones en las que el Congreso de los Diputados ha ejercido como foro de palabras y mensajes institucionales de líderes internacionales, reforzando el papel del Parlamento como espacio para el diálogo y las relaciones exteriores. El paso del Papa León XIV por el Palacio del Congreso pretende subrayar las relaciones entre España y la Santa Sede, consolidando vínculos históricos de carácter religioso, social y político.

La participación del máximo responsable vaticano en la sede parlamentaria española ofrece una perspectiva singular sobre el papel del Vaticano en el escenario internacional y su interlocución con las instituciones políticas de los países que conforman su red diplomática. El acto contará con el conjunto de parlamentarios y previsiblemente la participación de otras autoridades, dentro del protocolo definido para la ocasión, tal como recogió Europa Press a partir de fuentes parlamentarias y eclesiásticas.