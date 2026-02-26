El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este sábado a la ceremonia de la 40 edición de los Goya en Barcelona

La confirmación de la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la 40 edición de los Premios Goya en Barcelona se suma a la lista de eventos destacados donde el mandatario ha asistido desde 2020, según detalló Europa Press tras declaraciones de fuentes gubernamentales. La noticia cobra relevancia ante la ausencia confirmada tanto de los reyes Felipe VI y Letizia como del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo que ha generado comentarios sobre la importancia institucional de la ceremonia de este año.

Según consignó Europa Press, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha confirmado su asistencia a la gala, que se celebrará este sábado 28 de febrero en Barcelona. Por el lado del Partido Popular, se ha informado que Sol Cruz Guzmán, secretaria de Cultura del partido, acudirá en representación, dado que Núñez Feijóo no participará en la ceremonia. Fuentes del partido ‘popular’ subrayaron que Feijóo asistió en 2023, pero que este año ha decidido no estar presente en el evento.

Sobre la ausencia de los monarcas, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, puntualizó para Europa Press que Felipe VI y Letizia “han declinado la invitación, pero tenemos muy buena relación con la Casa Real”. Según la versión recogida por el medio, otros compromisos oficiales impiden que los reyes asistan a la gala cinematográfica de este año. La ceremonia viene marcada por estas ausencias, que contrastan con la costumbre de invitar a las máximas autoridades estatales a uno de los eventos culturales más relevantes del sector en España.

El presidente Pedro Sánchez ha participado en las recientes ediciones celebradas en diferentes ciudades, según publicó Europa Press: asistió a la gala de 2025 en Granada, la de 2024 en Valladolid, la de 2023 en Sevilla y la de 2022 en Valencia. Solo dejó de asistir en 2019 por motivos de agenda y en 2021, edición que se realizó de forma híbrida por causa de la pandemia. Sánchez acudió a los Goya por primera vez en 2020, en la gala celebrada en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, marcando así la reanudación de la costumbre de la presencia presidencial en la entrega de premios.

La tradición de invitar a representantes políticos al evento es habitual, ya que la Academia de Cine extiende sus invitaciones a todas las formaciones con representación parlamentaria. José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer presidente del Gobierno en acudir a la Gala de los Goya en 2005, instaurando una práctica que ha variado dependiendo de la coyuntura política y la agenda institucional.

Europa Press enumeró que la gala de los Premios Goya contará este año con destacadas figuras políticas y culturales, aunque la ausencia explícita de la familia real y del principal líder opositor resalta en el contexto institucional. Las autoridades presentes y las que se ausentan reflejan los equilibrios y prioridades institucionales en torno a un acto que reúne a los protagonistas de la industria cinematográfica española y constituye uno de los principales focos anuales del sector.