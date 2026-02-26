El presidente de Portugal se abstendrá de "comentar nada" hasta dejar el cargo: "Es hora de guardar silencio"

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha adelantado este jueves que se abstendrá de hacer comentarios sobre la situación política nacional e internacional a poco más de una semana de dejar el cargo y ha señalado que "es hora de guardar silencio", en un gesto para facilitar a quien ha de tomar ahora el "papel decisivo" de jefe del Estado, António José Seguro.

"Estoy a ocho días de salir y, por tanto, es en este momento cuando dejo el escenario y entra el presidente Seguro. Por el momento no comentaré nada sobre asuntos nacionales o internacionales", ha dicho al responder una pregunta de la prensa acerca de su valoración sobre el nuevo ministro del Interior, Luís Neves.

"No tengo comentarios", ha zanjado al respecto. "Es momento de guardar silencio y dejar el papel decisivo a quien realmente asuma el poder", ha dicho durante su visita a una feria de turismo en la capital, Lisboa, según ha informado la agencia Lusa.

Rebelo de Sousa cederá el próximo 9 de marzo el cargo de presidente a Seguro, quien cosechó una destacada victoria electoral, convirtiéndose en el cargo electo con mayor número de votos de la historia de la democracia portuguesa.

El todavía presidente portugueses ha explicado que abstenerse de hacer valoraciones "es una forma de comentar" y ha explicado que "sería de mala educación" para su "sucesor" seguir expresándose a poco de dejar el cargo.