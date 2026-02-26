Agencias

El presidente de Portugal se abstendrá de "comentar nada" hasta dejar el cargo: "Es hora de guardar silencio"

Guardar

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha adelantado este jueves que se abstendrá de hacer comentarios sobre la situación política nacional e internacional a poco más de una semana de dejar el cargo y ha señalado que "es hora de guardar silencio", en un gesto para facilitar a quien ha de tomar ahora el "papel decisivo" de jefe del Estado, António José Seguro.

"Estoy a ocho días de salir y, por tanto, es en este momento cuando dejo el escenario y entra el presidente Seguro. Por el momento no comentaré nada sobre asuntos nacionales o internacionales", ha dicho al responder una pregunta de la prensa acerca de su valoración sobre el nuevo ministro del Interior, Luís Neves.

"No tengo comentarios", ha zanjado al respecto. "Es momento de guardar silencio y dejar el papel decisivo a quien realmente asuma el poder", ha dicho durante su visita a una feria de turismo en la capital, Lisboa, según ha informado la agencia Lusa.

Rebelo de Sousa cederá el próximo 9 de marzo el cargo de presidente a Seguro, quien cosechó una destacada victoria electoral, convirtiéndose en el cargo electo con mayor número de votos de la historia de la democracia portuguesa.

El todavía presidente portugueses ha explicado que abstenerse de hacer valoraciones "es una forma de comentar" y ha explicado que "sería de mala educación" para su "sucesor" seguir expresándose a poco de dejar el cargo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Piden un año de cárcel para el acusado de insultar a Vinícius en el Real Oviedo-Real Madrid

Piden un año de cárcel

VÍDEO:PCE ve una "operación de blanqueo" de Juan Carlos I y que la nota del 23-F atribuida al Comité Central "no existe"

El líder del Partido Comunista de España cuestiona la autenticidad de documentos sobre el 23-F, destaca la infiltración policial en su formación y exige una desclasificación completa de archivos oficiales para esclarecer el papel del anterior jefe del Estado

VÍDEO:PCE ve una "operación de

El diagnóstico temprano de la psoriasis pustulosa generalizada es clave para evitar complicaciones, según dermatóloga

El diagnóstico temprano de la

Carmen Borrego, su llamativa reacción a la nueva faceta de escritora de Alejandra Rubio

Al ser consultada sobre el debut literario de Alejandra, la hija de María Teresa Campos respondió sonriente que no conoce detalles del libro y le desea lo mejor, sin entrar en polémicas familiares ni dar más opiniones al respecto

Carmen Borrego, su llamativa reacción

El secretario general iberoamericano urge a actuar para proteger la lengua española en la IA

El secretario general iberoamericano urge