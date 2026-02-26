Agencias

El FMI prevé que EEUU crezca este año un 2,6%, pero alerta de riesgos arancelarios, migratorios y fiscales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que Estados Unidos crezca este año un 2,6%, cuatro décimas más que el año anterior, aunque se desacelerará en 2027 y 2028 al 2,1%, al 1,9% en 2029 y al 1,8% en 2030 y 2031, al tiempo que ha advertido de que una "economía boyante" podría verse amenaza por los aranceles y las medidas anti-inmigración.

Según se desprende de la publicación del 'Artículo IV' para EE.UU., evaluación detallada que el FMI hace de cada país, la primera potencia mundial está en una situación "boyante" que podría verse lastrada más de lo anticipado por la "incertidumbre en torno a las políticas comerciales".

En este sentido, el organismo liderado por Kristalina Georgieva ha indicado que los aranceles reducirán "modestamente" el déficit comercial y elevarán los ingresos fiscales un 0,75% en el corto plazo. No obstante, elevarán la inflación alrededor de medio punto para finales de 2026 y recortarán el crecimiento del PIB por idéntica cantidad.

El FMI también ha apreciado en su informe un "incremento modesto" en las presiones inflacionistas y una caída en el dinamismo del PIB de cuatro décimas para 2027 a cuenta del endurecimiento de la política migratoria defendido desde la Administración Trump.

El cuadro macro prevé que el paro permanezca bajo y que concluya 2026 en el 4,1% para caer dos décimas en 2027, al 3,9%, y permanecer así hasta 2029.

Del lado contrario, el programa de desregularización debería proporcionar un impulso al PIB que el FMI no ha cuantificado, aunque la actual política fiscal debería acelerarlo en 0,75 puntos en el periodo 2026-2027. Como contraparte, subirá el déficit en un punto y medio.

DÉFICIT DEL 7,5% Y DEUDA DEL 126%

El FMI ha alertado de que los incentivos fiscales desplegados restarán del crecimiento del PIB de 2029 en adelante a medida que las ventajas impositivas y los recortes de gasto expiren. Así, la deuda pasará del 126,2% del PIB en 2026 al 135,6% en 2029, mientras que el déficit cerrará este ejercicio en el 7,5% y solo bajará una décima tres años más tarde.

"Si bien el riesgo soberano en Estados Unidos es bajo, la trayectoria ascendente de la ratio deuda pública/PIB y el aumento de los niveles de deuda a corto plazo/PIB representan un riesgo creciente para la estabilidad de la economía estadounidense y mundial", ha alertado el documento.

Los tipos de interés medios de la Reserva Federal (Fed) se recortarán desde el 3,4% de este año al 2,9% al final del horizonte temporal, mientras que el índice de precios de gasto de consumo personal (PCE) general y subyacente acabarán 2026 en el 2,2% para moderarse ambos al 2% en 2027 y continuar así después.

