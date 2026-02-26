EEUU actuará "en consecuencia" por la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación en Cuba

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se refirió a la inusualidad de los tiroteos en mar abierto entre Estados Unidos y Cuba, señalando que un hecho de estas características "no ocurre todos los días" y que el evento reciente en aguas cercanas a la provincia cubana de Villa Clara representa una situación poco común en la relación bilateral. A partir de estas declaraciones, el gobierno de Estados Unidos anunció que se encuentra investigando de manera autónoma las circunstancias en torno al tiroteo que costó la vida a cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense cerca de la costa cubana, y anticipó que tomará acciones una vez concluido el proceso de verificación y tras obtener información directa de los sobrevivientes. Según consignó el medio de comunicación, Marco Rubio afirmó: "Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia".

De acuerdo con lo publicado, Rubio detalló que las autoridades estadounidenses han iniciado su propia averiguación porque, hasta el momento, la mayoría de los datos disponibles provienen de fuentes oficiales cubanas. “Tengo motivos de sobra para querer nuestra propia información. En Estados Unidos, por lo general, no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas”, sostuvo Rubio durante su estadía en Saint Kitts y Nevis, donde asistió a una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El secretario de Estado subrayó que varios organismos estadounidenses están involucrados en la indagatoria, entre ellos el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera, junto con otros entes federales. Rubio remarcó que el análisis independiente es esencial antes de adoptar cualquier medida y señaló que esa es la razón por la cual la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha solicitado acceso directo a los seis sobrevivientes del suceso. Según informó la fuente, el objetivo de estas entrevistas es recoger los relatos de primera mano y evitar interpretaciones basadas únicamente en la versión cubana.

El medio detalló que Rubio desestimó la posibilidad de que miembros del gobierno estadounidense formaran parte de la tripulación y negó que la operación tuviese vínculos con la Casa Blanca. No obstante, evitó referirse a las razones por las que la embarcación se encontraba en aguas próximas a Cuba y rechazó especular sobre los motivos de su presencia y de las acciones previas al tiroteo, aduciendo que no resulta prudente sacar conclusiones sin contar con los elementos necesarios.

Rubio explicó, según reportó el medio, que aunque existen antecedentes de ciudadanos estadounidenses que ingresaron a Cuba para transportar personas, esa práctica constituye una infracción de la ley federal, pero rara vez desemboca en enfrentamientos armados. Explicó que las autoridades han detectado anteriormente intentos ilegales de trasladar personas entre Cuba y Estados Unidos, pero que en la mayoría de los casos no se han producido incidentes con este nivel de violencia.

Por otro lado, el Ministerio del Interior de Cuba atribuyó el hecho a un supuesto intento “de infiltración con fines terroristas” y comunicó que, tras el incidente, las fuerzas de seguridad detuvieron a los seis supervivientes y los sometieron a interrogatorios. El comunicado oficial cubano sostiene que la lancha con matrícula del estado de Florida se aproximó a aproximadamente una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo. Una patrulla de las Tropas Guardafronteras cubanas, integrada por cinco efectivos, interceptó la embarcación e indicó que solicitó la identificación de las personas a bordo.

De acuerdo con las autoridades de la isla y como publicó el medio, desde la lancha estadounidense se realizaron disparos contra los guardafronteras, situación que dejó herido al comandante de la embarcación cubana. La respuesta al fuego, informaron las autoridades cubanas, resultó en la muerte de cuatro de los ocupantes de la lancha estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana, según resaltó el medio, persiste en su pedido de acceso a los sobrevivientes, mientras que el gobierno norteamericano enfatiza que todavía se encuentran recopilando detalles sobre el incidente y que aguardarán los resultados completos de la investigación antes de adoptar una postura definitiva respecto a los hechos.

A lo largo de sus declaraciones, Rubio remarcó que prefiere evitar interpretaciones adelantadas sobre las circunstancias, la finalidad del viaje o las intenciones de los ocupantes de la embarcación fallecidos, señalando que cualquier juicio previo puede resultar inapropiado sin el conocimiento cabal de los hechos. El funcionario insistió en la necesidad de esperar la finalización de la pesquisa por parte de las agencias federales estadounidenses y del testimonio de los sobrevivientes detenidos en Cuba, tarea para la cual -según consignó el medio- las autoridades estadounidenses están solicitando colaboración.

La situación ha provocado reacciones diversas, ya que la versión estadounidense se concentra en esclarecer los hechos antes de tomar cualquier acción, mientras que el gobierno cubano sostiene que la incursión estuvo motivada por propósitos ilegales y de carácter terrorista. Ambos países mantienen, así, una postura firme respecto al manejo de la investigación, y las autoridades estadounidenses insisten en la recolección independiente de información como paso fundamental previo a cualquier respuesta formal.