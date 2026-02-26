Ciencia pedirá este viernes el cese del gerente del CNIO acusado de acoso por la exsecretaria general

La exsecretaria general del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Laura Muñoz, expuso su situación al Patronato de la institución tras presentar una denuncia contra el gerente, José Manuel Bernabé, por presunto acoso. De acuerdo con el medio ABC, la denuncia fue formalizada el 11 de noviembre en el área de Recursos Humanos, y en ella Muñoz detalló que tras la llegada de Bernabé al cargo el pasado 1 de septiembre, experimentó una transformación en la dinámica profesional y personal dentro de la institución que consideró inusual e incómoda, acompañada de mensajes personales a través de aplicaciones de mensajería, los cuales consideró inapropiados en el marco de una relación jerárquica. En este contexto, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que este viernes solicitará en el Patronato del CNIO el cese de Bernabé, según reportó ABC.

El Ministerio, encabezado por Diana Morant, manifestó de manera tajante su rechazo a estos hechos y, según informaron fuentes del propio departamento a ABC, considera que los comportamientos denunciados son impropios de una entidad de la relevancia del CNIO. Según publicó el medio, la decisión de solicitar el cese se tomó tras conocerse el contenido de las informaciones difundidas por la prensa y evaluar los hechos descritos en la denuncia presentada por la exdirectiva.

El diario ABC recogió que Laura Muñoz, en su denuncia interna, expuso que tras la incorporación de José Manuel Bernabé como gerente, su entorno profesional cambió significativamente y se generó un trato personal atípico que, con el paso de las semanas, le provocó una creciente sensación de incomodidad e inseguridad en el desempeño de sus funciones. La exsecretaria general señaló además que la recepción de mensajes de contenido personal por parte de Bernabé incrementó su malestar, considerando que esa comunicación resultaba especialmente inapropiada dada la relación laboral y la posición jerárquica existente entre ambos. Ante la situación, Muñoz solicitó amparo ante posibles represalias y pidió la intervención del área de Recursos Humanos del CNIO.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según consignó ABC, reiteró su condena “rotunda” tanto a las conductas descritas en la denuncia como a cualquier situación que pueda generar un entorno de trabajo poco seguro o respetuoso. Además, el Ministerio comunicó su decisión de llevar la solicitud de cese de Bernabé al Patronato del CNIO en su próxima reunión, mostrando así una respuesta institucional a la problemática señalada.

ABC señaló además que el Ministerio actuó tras la publicación de las denuncias y la recepción de información detallada sobre la evolución de la situación dentro del CNIO, que incluyó las comunicaciones internas y la presentación formal de la queja por parte de Muñoz. La intervención del Patronato del CNIO ocurre a raíz de esta secuencia de denuncias y de la preocupación trasladada por la exempleada respecto al clima laboral y las posibles consecuencias de su denuncia.

Entre los aspectos más destacados en la cobertura de ABC figuran las declaraciones recogidas en la denuncia, donde Muñoz argumentó que la situación en el CNIO modificó sustancialmente su experiencia laboral cotidiana y derivó en una solicitud explícita de protección frente a cualquier posible represalia administrativa o profesional. Según la información publicada, los mensajes personales que Bernabé habría enviado a Muñoz intensificaron su sensación de incomodidad y la llevaron a recurrir tanto a Recursos Humanos como al órgano de gobierno del centro.

El caso generó una reacción inmediata por parte del Ministerio, que subrayó la importancia de actuar con contundencia ante situaciones que no se correspondan con los valores institucionales del sistema público de ciencia e innovación español. La medida anunciada busca, según detalló el departamento a ABC, salvaguardar un entorno profesional adecuado y alineado con las expectativas que se tienen sobre las instituciones públicas de investigación.

La jornada del viernes se presenta como clave para el futuro institucional del CNIO, quedando en manos del Patronato el análisis y la actuación conforme al desarrollo de la denuncia y la propuesta del Ministerio. Las consecuencias de la decisión que adopte el órgano de gobierno tendrán incidencia en la resolución de la controversia y, según se desprende de lo comunicado, buscan evitar la repetición de situaciones que puedan afectar el funcionamiento interno de la entidad y las garantías de seguridad y buen clima laboral para los profesionales que integran sus equipos.