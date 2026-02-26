Agencias

Cemex adquiere Omega Products International para ampliar su presencia en el mercado de morteros de EEUU

La operación, prevista para concretarse a inicios de 2026, permitirá incorporar cuatro fábricas en California, Nevada y Colorado, potenciando la estrategia de expansión de Cemex y el acceso a nuevos segmentos en el sector de la edificación estadounidense

Guardar

Omega Products International opera cuatro plantas industriales en California, Nevada y Colorado, abasteciendo tanto al sector residencial como comercial en el mercado estadounidense de morteros, con un flujo de operación anual aproximado de 23 millones de dólares, equivalente a 19 millones de euros. De acuerdo con un comunicado de Cemex publicado por diversos medios, la cementera mexicana ejecutará la compra de todos los activos del fabricante estadounidense de estuco a comienzos de 2026. La operación aún no ha revelado su valor económico.

Según reportó la compañía, la adquisición de Omega Products International forma parte de una estrategia para ampliar la presencia de Cemex en el sector estadounidense de morteros, con el objetivo de aprovechar el crecimiento de este segmento, cuya expansión supera al promedio observado en la construcción general en aquel país. Cemex explicó que la operación permitirá incorporar las cuatro fábricas de Omega al portafolio de la empresa, optimizando el acceso a nuevos segmentos del mercado de edificación en Estados Unidos.

El director general de Cemex, Jaime Muguiro, indicó que la compra se integra plenamente en los objetivos de crecimiento establecidos por la compañía para el país norteamericano, ya que abre la posibilidad de entrar al mercado de estuco a través de una plataforma eficiente en capital. “Esta transacción está alineada con nuestra estrategia de crecimiento en Estados Unidos, ya que nos permite expandirnos en el mercado de estuco a través de una plataforma eficiente en capital, con sólidas sinergias estratégicas que se conjugan de manera significativa con nuestras instalaciones de cemento, agregados y aditivos en el oeste de Estados Unidos”, afirmó Muguiro, de acuerdo con el informe difundido por la propia Cemex.

El medio reportó también la perspectiva de Todd Martin, director general de Omega Products International, quien prevé que la integración con Cemex marcará una “nueva fase de crecimiento” para la firma. Martin expresó que la transacción permitirá a Omega beneficiarse de la base de clientes de Cemex, así como de sus capacidades logísticas y en investigación y desarrollo, lo que impulsará la expansión de la empresa dentro del mercado local.

La compra de Omega se inscribe en un contexto donde el mercado estadounidense de morteros experimenta un crecimiento sostenido por encima del sector de la construcción en general, según informó la empresa. El portafolio de Omega, diseñado para responder tanto a la demanda residencial como comercial, reforzará la capacidad de Cemex para competir en nuevos segmentos y geografías dentro de Estados Unidos.

Cemex detalló que la operación, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a la conclusión de ciertos trámites, se concretará durante el primer trimestre de 2026. Mientras tanto, ambas partes han manifestado su disposición para avanzar en el proceso de integración, con el propósito de potenciar sinergias estratégicas y operativas entre las instalaciones de Omega y la red industrial de Cemex en el oeste estadounidense.

El anuncio oficial –realizado por medio de un comunicado– no incluye el monto pactado para la compra de Omega, aunque la cifra anual de operación de la empresa estadounidense proporciona una referencia sobre el alcance de la transacción. Según detalló Cemex, el acuerdo se orienta a robustecer la presencia de la compañía en un mercado considerado dinámico, dado el ritmo de crecimiento observado en la industria de morteros y el desarrollo continuo de los sectores residencial y comercial en diversas regiones de Estados Unidos.

La adquisición forma parte de una política de expansión que apunta a consolidar la posición de Cemex en Estados Unidos, no solo mediante el incremento de capacidad productiva, sino también mediante la incorporación de nuevas líneas de productos y la búsqueda de eficiencia operativa. El comunicado de Cemex subraya que la integración posibilitará aprovechar de manera conjunta las fortalezas de ambas empresas, tanto a nivel de recursos técnicos como de alcance comercial.

Tanto ejecutivos de Cemex como de Omega coinciden en que la operación permitirá a la empresa mexicana responder con mayor eficacia a la demanda del sector, expandir su red de clientes y aprovechar oportunidades de innovación derivadas de las capacidades de desarrollo tecnológico de Omega. Según publicó el comunicado, la meta es acelerar la expansión y el posicionamiento de Cemex en ramas específicas de la industria, aumentando así la penetración de productos de alto valor agregado en el auspiciante mercado local.

Diversos medios, al citar el comunicado oficial, resaltaron que, con la suma de Omega Products International y sus cuatro plantas en estados estratégicos, Cemex intensificará su presencia industrial en la costa oeste de Estados Unidos, fortaleciendo tanto su red de distribución como el soporte logístico que caracteriza a las operaciones de mayor escala en la industria de la construcción a nivel internacional.

Temas Relacionados

CemexOmega Products InternacionalMorterosEstados UnidosCaliforniaNevadaJaime MuguiroTodd MartinConstrucciónEstucoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

OpenAI elige Londres como emplazamiento para su mayor centro de I+D de IA fuera de Estados Unidos

OpenAI elige Londres como emplazamiento

PP, Vox y Junts tumban los decretos del escudo social y del tope de precios en situaciones de emergencia

PP, Vox y Junts tumban

Paola Olmedo asegura que ha aclarado sus asuntos con José María Almoguera antes de irse a 'Supervivientes'

Antes de partir hacia Honduras para unirse al reality, la exesposa de José María Almoguera revela que lograron avances significativos en su proceso de separación tras un intenso encuentro televisivo donde discutieron pagos pendientes y la situación de su hijo

Paola Olmedo asegura que ha

Eva González se mantiene al margen de la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Eva González se mantiene al

Ecuador escala la guerra comercial y aumenta hasta el 50% el arancel a importaciones colombianas

Quito justifica la subida de la llamada 'tasa de seguridad' contra bienes colombianos por falta de controles en la frontera y responde que la medida es “soberana” y necesaria para enfrentar el narcotráfico entre ambos países

Ecuador escala la guerra comercial