Cemex adquiere Omega Products International para ampliar su presencia en el mercado de morteros de EEUU

Omega Products International opera cuatro plantas industriales en California, Nevada y Colorado, abasteciendo tanto al sector residencial como comercial en el mercado estadounidense de morteros, con un flujo de operación anual aproximado de 23 millones de dólares, equivalente a 19 millones de euros. De acuerdo con un comunicado de Cemex publicado por diversos medios, la cementera mexicana ejecutará la compra de todos los activos del fabricante estadounidense de estuco a comienzos de 2026. La operación aún no ha revelado su valor económico.

Según reportó la compañía, la adquisición de Omega Products International forma parte de una estrategia para ampliar la presencia de Cemex en el sector estadounidense de morteros, con el objetivo de aprovechar el crecimiento de este segmento, cuya expansión supera al promedio observado en la construcción general en aquel país. Cemex explicó que la operación permitirá incorporar las cuatro fábricas de Omega al portafolio de la empresa, optimizando el acceso a nuevos segmentos del mercado de edificación en Estados Unidos.

El director general de Cemex, Jaime Muguiro, indicó que la compra se integra plenamente en los objetivos de crecimiento establecidos por la compañía para el país norteamericano, ya que abre la posibilidad de entrar al mercado de estuco a través de una plataforma eficiente en capital. “Esta transacción está alineada con nuestra estrategia de crecimiento en Estados Unidos, ya que nos permite expandirnos en el mercado de estuco a través de una plataforma eficiente en capital, con sólidas sinergias estratégicas que se conjugan de manera significativa con nuestras instalaciones de cemento, agregados y aditivos en el oeste de Estados Unidos”, afirmó Muguiro, de acuerdo con el informe difundido por la propia Cemex.

El medio reportó también la perspectiva de Todd Martin, director general de Omega Products International, quien prevé que la integración con Cemex marcará una “nueva fase de crecimiento” para la firma. Martin expresó que la transacción permitirá a Omega beneficiarse de la base de clientes de Cemex, así como de sus capacidades logísticas y en investigación y desarrollo, lo que impulsará la expansión de la empresa dentro del mercado local.

La compra de Omega se inscribe en un contexto donde el mercado estadounidense de morteros experimenta un crecimiento sostenido por encima del sector de la construcción en general, según informó la empresa. El portafolio de Omega, diseñado para responder tanto a la demanda residencial como comercial, reforzará la capacidad de Cemex para competir en nuevos segmentos y geografías dentro de Estados Unidos.

Cemex detalló que la operación, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a la conclusión de ciertos trámites, se concretará durante el primer trimestre de 2026. Mientras tanto, ambas partes han manifestado su disposición para avanzar en el proceso de integración, con el propósito de potenciar sinergias estratégicas y operativas entre las instalaciones de Omega y la red industrial de Cemex en el oeste estadounidense.

El anuncio oficial –realizado por medio de un comunicado– no incluye el monto pactado para la compra de Omega, aunque la cifra anual de operación de la empresa estadounidense proporciona una referencia sobre el alcance de la transacción. Según detalló Cemex, el acuerdo se orienta a robustecer la presencia de la compañía en un mercado considerado dinámico, dado el ritmo de crecimiento observado en la industria de morteros y el desarrollo continuo de los sectores residencial y comercial en diversas regiones de Estados Unidos.

La adquisición forma parte de una política de expansión que apunta a consolidar la posición de Cemex en Estados Unidos, no solo mediante el incremento de capacidad productiva, sino también mediante la incorporación de nuevas líneas de productos y la búsqueda de eficiencia operativa. El comunicado de Cemex subraya que la integración posibilitará aprovechar de manera conjunta las fortalezas de ambas empresas, tanto a nivel de recursos técnicos como de alcance comercial.

Tanto ejecutivos de Cemex como de Omega coinciden en que la operación permitirá a la empresa mexicana responder con mayor eficacia a la demanda del sector, expandir su red de clientes y aprovechar oportunidades de innovación derivadas de las capacidades de desarrollo tecnológico de Omega. Según publicó el comunicado, la meta es acelerar la expansión y el posicionamiento de Cemex en ramas específicas de la industria, aumentando así la penetración de productos de alto valor agregado en el auspiciante mercado local.

Diversos medios, al citar el comunicado oficial, resaltaron que, con la suma de Omega Products International y sus cuatro plantas en estados estratégicos, Cemex intensificará su presencia industrial en la costa oeste de Estados Unidos, fortaleciendo tanto su red de distribución como el soporte logístico que caracteriza a las operaciones de mayor escala en la industria de la construcción a nivel internacional.