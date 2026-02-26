Cae un grupo albanés itinerante que robaba con armas en chalés habitados y escondía el botín en zulos

Entre los elementos incautados en la operación figuran relojes de lujo, bolsos valorados en más de 50.000 euros y más de 10.500 euros en efectivo, localizados tanto en Barcelona como en Albania. Las autoridades han acreditado que los miembros de la organización almacenaban el botín en zulos ocultos, ubicados en zonas apartadas, con la intención de que otras personas lo recuperaran después y lo sacaran fuera de España, principalmente a Albania, donde la banda posee numerosas propiedades. Según informó la Policía Nacional, cinco personas han sido detenidas en el marco de una operación internacional que ha logrado desarticular un grupo criminal itinerante de origen albanés vinculado presuntamente a robos violentos en viviendas habitadas y delitos previos cometidos en España y otros países europeos.

De acuerdo con la información publicada por la Policía Nacional, entre los hechos atribuidos a esta organización se encuentra el asalto a la vivienda utilizada por el futbolista italiano Marco Verratti durante unas vacaciones en Ibiza en 2022, una residencia propiedad de Ronaldo Nazario. El medio precisó que las investigaciones permitieron relacionar a este grupo albanés con once robos cometidos desde agosto de 2024 en diferentes regiones españolas, logrando un botín que supera el millón y medio de euros en relojes, joyas, bolsos y dinero en efectivo.

El medio detalló que la organización operaba principalmente desde Barcelona, lugar que servía como base para planificar sus desplazamientos por carretera a distintos puntos del territorio español. Según las autoridades, los robos se perpetraban en chalés situados en urbanizaciones de Marbella, Córdoba, Cádiz, Sevilla y en la zona del Levante español. El grupo seleccionaba viviendas habitadas por familias de alto perfil económico y ejecutaba los asaltos entre las 20:00 y la medianoche.

La investigación, expuesta durante una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas por el jefe del Grupo II de robos de UDEV Central, recogió que los integrantes accedían a las viviendas tras saltar muros y forzar ventanas. Durante los robos, empleaban armas de fuego y utilizaban dispositivos de comunicación tipo walkie-talkie conectados mediante pinganillos sujetos al pecho, lo que facilitaba la coordinación entre los miembros. Vestían completamente de negro y ocultaban el rostro con pasamontañas. Uno de los integrantes permanecía en el exterior, dentro de vehículos de gran cilindrada que habían alquilado previamente en Alemania y que llevaban matrículas duplicadas para dificultar su rastreo.

Durante los asaltos, los asaltantes amenazaban y agredían a los residentes para obligarlos a revelar la ubicación de cajas fuertes y objetos de valor. Tras obtener el botín, lo escondían en zulos diseñados para evitar su detección y permitir que terceros lo retirasen sin levantar sospechas. De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, los bienes sustraídos tenían como destino final Albania, destino al que se dirigían por medio de una red logística establecida por la propia organización.

La operación policial contra esta estructura se llevó a cabo en dos fases. Según consignó la Policía Nacional, la primera fase permitió localizar y detener en Albania, en septiembre de 2025, a uno de los principales cabecillas de la organización, quien será extraditado a España. Otro de los líderes fue arrestado en Italia a través de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). En enero, la segunda fase incluyó registros y detenciones en Barcelona, donde fueron arrestados dos varones. Además, se procedió a la detención de otro integrante en Benidorm, quien será extraditado a Italia por contar con una OEDE activa. El medio agregó que el pasado miércoles se produjo, igualmente, la detención de una mujer en Barcelona, vinculada directamente con los hechos objeto de investigación.

Las investigaciones revelaron que la organización contaba con una estructura móvil, especializada en robos con violencia y con una estrategia basada en la itinerancia para dificultar la actuación policial. El grupo se desplazaba habitualmente utilizando automóviles de alta gama alquilados y disponía de recursos suficientes para planificar los asaltos minuciosamente y mantener activos los mecanismos de ocultamiento y traslado del botín.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, lesiones y falsedad documental. De acuerdo con la información facilitada por el jefe de UDEV Central, la banda albanesa cuenta con antecedentes en la comisión de delitos contra figuras públicas y residencias de alto valor en España y en otros países europeos, lo que ha motivado la colaboración entre cuerpos policiales internacionales para proceder a su desarticulación.

Según la Policía Nacional, la cooperación con las autoridades albanesas y la colaboración de cuerpos de seguridad de otros países europeos resultaron claves para avanzar en la identificación, seguimiento y arresto de los miembros del grupo. La organización, que disponía de propiedades en Albania y articulaba una red para la salida de objetos robados del territorio español, se especializaba en la selección de viviendas de lujo y en el uso de la violencia para obtener información sobre bienes de alto valor.

El resultado de la operación refleja, según reportó la Policía Nacional, la desarticulación de una estructura delictiva vinculada con graves delitos patrimoniales en diferentes puntos de la geografía española, especialmente dirigida a chalés habitados por personas de alto poder adquisitivo. La banda, fuertemente jerarquizada, ejecutaba sus acciones de manera organizada y mantenía la capacidad de operar en diferentes países, aprovechando recursos logísticos y conexiones internacionales para la movilidad, planificación y ejecución de sus delitos.