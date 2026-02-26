Bruselas destina 63 millones en ayuda humanitaria para Somalia ante la sequía y el encarecimiento de alimentos

La reciente escalada de ataques perpetrados por el grupo Al Shabaab, asociado con la organización terrorista Al Qaeda, está contribuyendo a un aumento de desplazamientos masivos fuera de Somalia, lo que agrava las condiciones de vida para millones de personas ya afectadas por la sequía y el alza de los precios de alimentos. En este contexto, la Comisión Europea ha anunciado un paquete de 63 millones de euros destinado a ayuda humanitaria para este país del Cuerno de África, según informó el medio que sirve de fuente de esta información.

De acuerdo con la Comisión Europea, parte esencial de estos fondos se orientará a la provisión de servicios integrales de salud y nutrición, como el tratamiento de la desnutrición grave o aguda. El enfoque también abarcará la asistencia financiera de urgencia, el acceso a agua potable, sistemas de saneamiento, la protección de las personas vulnerables y la educación en situaciones de emergencia, detalló la institución mediante un comunicado recogido por la fuente original.

La distribución de la ayuda se realizará a través de organizaciones internacionales de confianza que ya se encuentran operando en el territorio somalí, con el objetivo de asegurar que la asistencia llegue de forma eficaz y sin demoras hasta quienes más la necesitan. El medio reportó que esta decisión llega en un periodo en el cual la inseguridad alimentaria y la malnutrición asociadas a la sequía presentan un incremento preocupante en el país africano.

Cifras recopiladas por la Comisión Europea y divulgadas por el medio de referencia indican que 6,5 millones de personas, equivalentes a cerca de un tercio de la población de Somalia, enfrentan actualmente situaciones de hambre. Además, alrededor de 1,85 millones de menores de cinco años corren riesgo de sufrir malnutrición aguda, resaltando la gravedad de la emergencia alimentaria y sanitaria que afecta a amplios segmentos de la sociedad somalí.

La institución comunitaria expresó que la decisión de asignar esta cantidad de recursos toma relevancia en medio de un contexto global caracterizado por recortes en la financiación internacional de emergencias. Según detalló la Comisión Europea, la iniciativa busca reafirmar el compromiso de Bruselas con el apoyo directo a las comunidades más vulnerables de Somalia, en un escenario donde la asistencia externa se reduce notablemente y las necesidades humanitarias continúan creciendo.

El medio de referencia añadió que la presencia de grupos armados y la persistente violencia dificultan la prestación de ayuda sobre el terreno. No obstante, la estrategia de la Unión Europea se centra en fortalecer la colaboración con actores humanitarios locales e internacionales, priorizando intervenciones inmediatas que aborden tanto la emergencia nutricional como las necesidades básicas de protección, agua potable y acceso a la educación.

Entre las acciones programadas, el tratamiento de la desnutrición aguda se considera prioritario, dada la elevada cantidad de niños afectados. A esto se suman programas de asistencia económica para familias en situación de extrema precariedad, junto con iniciativas destinadas a mejorar el acceso al saneamiento y asegurar el abastecimiento de agua segura, según consignó el medio que sirve de base para este artículo.

Frente a la compleja combinación de crisis alimentaria, desplazamiento forzado y contexto de inseguridad, la Comisión Europea insistió en la necesidad de respuestas coordinadas y de esfuerzos sostenidos por parte de la comunidad internacional. El anuncio de los 63 millones de euros busca paliar los efectos inmediatos de la crisis y contribuir a la estabilización de las condiciones de vida de las personas afectadas en Somalia, concluyó la fuente informativa.