Argentina sigue a Uruguay y ratifica el acuerdo comercial UE-Mercosur

El Senado de Argentina ha ratificado el acuerdo comercial entre el bloque del Mercosur (Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay) y la Unión Europea horas después de que el texto recibiese la aprobación de la Cámara de Representantes de Uruguay.

En concreto, el acuerdo se aprobó con 69 votos a favor y 3 en contra.

Con su aprobación, Argentina se convierte en el segundo país del Mercosur, solo por detrás de Uruguay, en dar luz verde al acuerdo. Paraguay prevé ratificar el acuerdo la próxima semana, mientras que en Brasil ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y ahora necesita el visto bueno del Senado.

Además de ser ratificado por los cuatro países del Mercosur, deberá ser aprobado por los 27 países que componen la UE después de que el Parlamento Europeo diese su visto bueno al texto a las medidas de salvaguarda para proteger la agricultura europea.

El texto, negociado durante más de 25 años, permitirá establecer el área de libre comercio más grande del mundo, con 700 millones de personas. Para ello, se eliminarán progresivamente el 91% de los aranceles que Mercosur cobra a las producciones europeas ahora y el 92% de los gravámenes con los que el mercado único tasa las compras a los países del Cono Sur.