Agencias

Argentina sigue a Uruguay y ratifica el acuerdo comercial UE-Mercosur

Guardar

El Senado de Argentina ha ratificado el acuerdo comercial entre el bloque del Mercosur (Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay) y la Unión Europea horas después de que el texto recibiese la aprobación de la Cámara de Representantes de Uruguay.

En concreto, el acuerdo se aprobó con 69 votos a favor y 3 en contra.

Con su aprobación, Argentina se convierte en el segundo país del Mercosur, solo por detrás de Uruguay, en dar luz verde al acuerdo. Paraguay prevé ratificar el acuerdo la próxima semana, mientras que en Brasil ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y ahora necesita el visto bueno del Senado.

Además de ser ratificado por los cuatro países del Mercosur, deberá ser aprobado por los 27 países que componen la UE después de que el Parlamento Europeo diese su visto bueno al texto a las medidas de salvaguarda para proteger la agricultura europea.

El texto, negociado durante más de 25 años, permitirá establecer el área de libre comercio más grande del mundo, con 700 millones de personas. Para ello, se eliminarán progresivamente el 91% de los aranceles que Mercosur cobra a las producciones europeas ahora y el 92% de los gravámenes con los que el mercado único tasa las compras a los países del Cono Sur.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Supremo levanta el secreto bancario del hijo mayor de Lula por su posible relación en un caso de corrupción

El Supremo levanta el secreto

El Ejército de Israel lanza una nueva batería de ataques contra "infraestructura de Hezbolá" en Líbano

Fuerzas militares israelíes intensifican bombardeos al este del país vecino, apuntando a instalaciones clave asociadas a la fuerza especial Raduán, mientras autoridades internacionales advierten sobre posibles violaciones al acuerdo establecido para detener las hostilidades

El Ejército de Israel lanza

Afganistán ataca posiciones militares de Pakistán en respuesta a las "violaciones fronterizas"

Afganistán ataca posiciones militares de

OCDE recomienda a México aplicar una consolidación fiscal "constante y gradual" para garantizar sostenibilidad

El organismo internacional insta al país a reforzar el control de sus finanzas para preservar recursos orientados a inversión en áreas estratégicas, mejorar la eficacia presupuestaria y proteger el crecimiento ante desafíos internos y externos del entorno económico

OCDE recomienda a México aplicar

Salesforce gana 6.332 millones en su año fiscal, un 20,3% más, y eleva el dividendo y el tamaño de la recompra

El beneficio anual de la multinacional estadounidense ascendió gracias al sólido crecimiento en las áreas de suscripciones y soporte técnico, al tiempo que la directiva prevé nuevos incrementos en ingresos, dividendos y recompra de títulos para el próximo ejercicio

Salesforce gana 6.332 millones en