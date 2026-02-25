Primera reacción de Eugenia Silva tras su inesperada separación de Alfonso de Borbón

Testigos en Madrid observaron a Eugenia Silva en actitud reservada y sosegada poco después de que trascendiera la noticia de su separación de Alfonso de Borbón. Según informó Europa Press, la modelo se mostró tranquila al salir a la vía pública, sin emitir ninguna declaración acerca del reciente final de su relación. Este comportamiento suscitó atención, ya que se esperaba algún comentario dada la expectativa generada tras el anuncio de la ruptura.

El medio Europa Press detalló que Silva evitó las cámaras y eludió las preguntas de los periodistas, manteniéndose fiel a su habitual discreción sobre su vida privada. Tras trece años de relación y dos hijos en común, el anuncio de la separación sorprendió a muchos en el ámbito social, considerando la imagen de estabilidad y bajo perfil que ambos habían proyectado en el tiempo que compartieron juntos. Hasta el momento del contacto con los medios, ni Eugenia Silva ni Alfonso de Borbón habían emitido comunicados oficiales ni aclarado las razones detrás de la decisión.

Europa Press consignó que, a pesar del interés mediático y la insistencia de las preguntas, la modelo permaneció en silencio, acelerando el paso hacia un taxi cuando fue abordada. La escena se caracterizó por la seriedad de Silva, quien se limitó a mostrar una ligera sonrisa y no ofreció ninguna confirmación o desmentido respecto a los motivos de la ruptura. Esta respuesta reforzó la percepción de que ambos integrantes de la pareja mantienen una postura de privacidad ante temas personales.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el hermetismo se mantiene en torno a las condiciones de la separación. A lo largo de su relación, tanto Silva como De Borbón se han destacado por evitar la sobreexposición y por proteger la intimidad de su familia. La noticia de su distanciamiento cobró especial relevancia porque hasta ahora su vínculo había estado alejado de las disputas públicas o declaraciones polémicas.

La cobertura realizada por Europa Press expuso que, pese a las expectativas de una reacción más explícita de Silva, la modelo optó por no ofrecer detalles y mantuvo la incógnita sobre las circunstancias que llevaron al final de la pareja. En tanto, el entorno cercano tampoco ha difundido información adicional, lo que incrementa la atención sobre futuras declaraciones o posibles comunicados por parte de los protagonistas.

El desenlace de esta relación, según Europa Press, no solo fue inesperado para el público sino también para el círculo social que les rodea, dado que la pareja siempre se había mostrado unida y ajena a controversias. El silencio y la actitud reservada de Silva indican una voluntad de preservar la intimidad familiar, a la espera de que ambas partes decidan si brindarán más información sobre los acontecimientos recientes. Por ahora, tanto la prensa como el público permanecen atentos a cualquier indicio que aporte mayor claridad sobre el desarrollo de esta situación.