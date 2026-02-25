Mueren cuatro personas apuñaladas a las afueras de Seattle

La muerte de la cuarta víctima se produjo durante el traslado a un hospital cercano, momentos después de que las autoridades del condado de Pierce recibieran la alerta sobre un ataque con arma blanca que alcanzó a varias personas en una vivienda ubicada en el noroeste de Tacoma, estado de Washington. Según informó la Oficina del Sheriff del condado de Pierce, tres de las personas fallecieron en el lugar de los hechos y una más perdió la vida mientras los equipos médicos intentaban salvarle la vida durante su traslado.

De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff, el responsable del ataque, un hombre de 32 años de edad, fue abatido posteriormente por agentes que acudieron a la escena. Los efectivos acudieron inicialmente para entregar al agresor una orden de alejamiento, momento en el que recibieron el reporte de un incidente violento. Tras su llegada, constataron que se había producido un ataque con arma blanca en el exterior de una vivienda situada al suroeste de Seattle, lo que desencadenó su intervención.

El medio consignó que las autoridades están investigando las circunstancias previas y los posibles motivos que llevaron al agresor a cometer el ataque. Los oficiales señalaron que la rápida intervención policial ocurrió tras recibir el aviso mientras se encontraban en las inmediaciones por un procedimiento judicial previo relacionado con el sujeto.

El balance oficial reportado por la Oficina del Sheriff indica que cuatro personas resultaron muertas a consecuencia de las heridas infligidas por el atacante. Tres de ellas fueron halladas sin vida en el exterior del domicilio, mientras la cuarta falleció mientras era trasladada para recibir atención médica, según publicó la misma fuente.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas y del agresor no han sido difundidas públicamente. las autoridades manifestaron que realizarán las notificaciones pertinentes a las familias antes de compartir más información sobre los afectados. Además, la Oficina del Sheriff del condado de Pierce comunicó que la investigación continúa en curso y que esperan recabar testimonios y evidencias del lugar para esclarecer los hechos y determinar si había antecedentes relevantes en el historial del atacante.

El hecho mantiene a la comunidad de Tacoma en estado de alerta. El despliegue policial generó restricciones en la zona residencial donde ocurrieron los hechos, mientras los agentes recababan información forense y solicitaban declaraciones a los testigos presentes en los alrededores.

Según detalló la Oficina del Sheriff, los investigadores están centrando sus esfuerzos en determinar el vínculo entre el autor del ataque y las personas que resultaron fallecidas, así como en establecer si existían antecedentes de conflictos previos en el entorno de la vivienda donde ocurrió el apuñalamiento múltiple. Igualmente, la versión oficial indica que se revisarán los protocolos de actuación para estos casos en los que intervienen órdenes de protección y situaciones de violencia doméstica.

El medio señaló que la Oficina del Sheriff convocó a una rueda de prensa para informar en detalle sobre el desarrollo de la investigación y responder a las preguntas de la comunidad, que espera respuestas sobre los motivos y el contexto del ataque. El proceso de identificación de las víctimas y del agresor se mantiene bajo resguardo policial mientras avanzan las diligencias.

La noticia ha generado preocupación entre los residentes de Tacoma y el área metropolitana de Seattle, debido al nivel de violencia registrado en este episodio. La rápida respuesta de las autoridades locales fue decisiva para frenar la extensión del ataque, según reportó la Oficina del Sheriff del condado de Pierce, aunque no se han facilitado detalles sobre cómo se desarrolló específicamente la intervención que terminó con el abatimiento del agresor.

La investigación sigue abierta y las autoridades continúan analizando la escena y trabajando para esclarecer las causas y consecuencias del ataque, según publicó la Oficina del Sheriff del condado de Pierce.