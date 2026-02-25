Agencias

Gloria Camila y Álvaro García, muy cariñosos tras confirmar su reconciliación

Sin ocultar su alegría, la hija de José Ortega Cano y el cantante disfrutaron de una cita en Madrid, mostrándose más cercanos que nunca tras limar asperezas, mientras rechazan cualquier vínculo con Manuel Cortés según fuentes cercanas

La presencia de Gloria Camila y Álvaro García recorriendo juntos las calles del centro de Madrid ha generado atención, luego de que decidieran continuar adelante con su relación dejando atrás antiguos conflictos, incluidos los rumores sobre un posible vínculo de la hija de José Ortega Cano con Manuel Cortés. Según publicó Europa Press, los dos mantuvieron una actitud cercana y afectuosa durante todo el paseo, realizando gestos cariñosos y compartiendo instantes de complicidad en público tras limar asperezas recientes.

Tal como consignó Europa Press, la reconciliación de la pareja se produjo después de ciertos episodios que pusieron en duda la estabilidad de su relación. Meses atrás, una incursión de Manuel Cortés, quien insinuó haber compartido algo con Gloria Camila y afirmó sentirse “utilizado” y “decepcionado” al verla regresar con su expareja, llevó a que la historia entre Gloria y Álvaro pendiera de un hilo. Según el medio, estas declaraciones coincidieron con el momento en que la pareja intentaba retomar su vida juntos después de una segunda oportunidad sellada durante un viaje romántico a Venecia, realizado a finales de enero.

El medio reportó que la confirmación de la reconciliación llegó de la mano de la propia Gloria Camila en el programa 'El tiempo justo'. Fue allí donde la colaboradora detalló que el acercamiento definitivo se dio el día de su cumpleaños, el pasado sábado 21 de febrero, cuando ambos —nacidos el mismo día— celebraron la fecha en común tras la aparición sorpresa de Álvaro García en la fiesta organizada con motivo de la ocasión. Gloria expresó que, ante la sorpresa y la emoción del reencuentro, optaron por seguir sus verdaderos sentimientos y dar continuidad a su relación pese a los comentarios y controversias surgidas en las semanas previas.

Durante su paseo por la capital, según relató Europa Press, la pareja no esquivó a las cámaras ni evitó mostrar su cercanía. Los gestos cariñosos se repitieron a lo largo del recorrido: caricias, abrazos, miradas y confidencias públicas marcaron el tono de la cita. Gloria incluso se dejó ver en varias ocasiones acercándose a Álvaro para expresar su cariño, mientras el cantante gaditano le correspondía con caricias en el rostro y gestos de afecto, llegando incluso a interpretarle una canción de manera espontánea.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la escena se mantuvo ajena a las miradas curiosas de quienes transitaban el lugar, consolidando la nueva etapa que ambos transitan. Tras compartir varios minutos en el centro de Madrid, Gloria Camila se despidió de Álvaro con un abrazo efusivo, culminando así un encuentro que, según testigos del medio, sirvió para evidenciar la solidez recuperada de la pareja y la decisión mutua de cerrar cualquier polémica vinculada a terceros, como en el caso de Manuel Cortés, cuya intervención ya consideran parte del pasado.

La cobertura de Europa Press subraya que tanto Gloria Camila como Álvaro García han decidido vivir su noviazgo a la vista de todos, sin ocultar el buen momento que atraviesan luego de sortear obstáculos recientes. A pesar de no protagonizar el beso esperado ante las cámaras, ambos dejaron claro mediante su actitud que prefieren mantener algunos aspectos íntimos reservados, mientras muestran al público la complicidad renovada que existe entre ellos.

