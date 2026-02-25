Gemma Camacho aclara su postura sobre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "No tengo nada contra ella"

Gemma Camacho expresó su respaldo hacia Tamara Gorro y Cayetano Rivera, señalando que nunca existió enfrentamiento alguno y que el relato mediático sobre una supuesta rivalidad no se corresponde con sus verdaderas intenciones. La presentadora aclaró que los titulares polémicos le resultan ofensivos, especialmente cuando se construyen sobre palabras fuera de contexto, y subrayó su deseo de bienestar para ambas partes, según publicó el medio que originó la información.

En recientes declaraciones, Camacho puso fin a las especulaciones difundidas en redes sociales y medios de comunicación sobre una posible tensión con Tamara Gorro, quien es la actual pareja de Cayetano Rivera. La presentadora, quien previamente mantuvo una relación sentimental con el torero, apuntó que sus opiniones sobre Gorro fueron interpretadas erróneamente. “Me ofenden los titulares que son sacados de contexto y me ofende que se quiera hacer una guerra y una rivalidad entre mujeres, que para nada”, declaró en palabras que consignó la fuente original.

De acuerdo con la información difundida por el medio citado, Camacho explicó que su comentario anterior sobre Gorro, en el que afirmaba que “no ha estado siempre en el lugar de preguntar, sino de responder”, surgió en un ámbito positivo y que jamás buscó generar conflicto. “Lo dije bajo una forma positiva”, enfatizó. Además, reconoció que el interés mediático en torno al asunto es comprensible, pero insistió en que no tiene ninguna clase de problema con la colaboradora televisiva. Detalló que no mantiene una relación personal con Gorro y que solo conoce de ella por su presencia en televisión.

La presentadora manifestó que rechaza cualquier intento de crear enemistad. “Para mí, ella es una mujer divertida, a la que no conozco, que solo sé de ella por lo que muestra en televisión, y que guerra no debe haber”, sostuvo Gemma Camacho, según reportó el medio que cubrió sus declaraciones.

Sobre su vínculo con Cayetano Rivera, quien dejó de seguirla en redes sociales, Camacho le restó importancia al asunto. Según detalló el medio, consideró que este tipo de gestos forman parte de la dinámica natural de las relaciones de pareja. “Que él haya dejado de seguirme, sí o no, pues bueno, las relaciones de pareja son lo que tienen, al final entre ellos habrán los acuerdos que hayan tenido”, afirmó la presentadora.

Gemma Camacho remarcó que mantiene sentimientos de respeto y afecto hacia Cayetano Rivera, asegurando que siempre ha recibido un trato digno por parte del torero. “Es un tío maravilloso, a mí me ha respetado siempre”, expresó, y reiteró su deseo de felicidad tanto para Rivera como para Gorro en su nueva etapa. “Le deseo felicidad plena, que los dos sean felices, que la vida está para eso”, sostuvo la presentadora.

Según consignó el medio de origen, Camacho desestimó la existencia de cualquier distanciamiento o conflicto con Rivera. Manifestó que la relación de amistad se mantiene intacta. “Para mí sigue siendo mi amigo, porque yo no le he hecho nada malo a nadie, no le debo nada a nadie y mi relación de amistad siempre fue con buen agrado”, indicó.

La presentadora también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de ánimo a Tamara Gorro, quien atraviesa un momento delicado de salud conforme informaron los medios. “Creo que está malita, que se recupere, porque hoy ha salido en pantalla y lo estaban diciendo los medios. Le deseo que se recupere, y el mejor consejo es que sea ella misma”, manifestó. Camacho sostuvo que su deseo hacia Gorro es únicamente de bienestar: “Yo no creo que sea nadie para dar consejos, pero que lo disfrute y sea feliz, que de verdad no tengo nada contra ella, le deseo todo el amor del mundo”.

Frente a los rumores sobre una supuesta enemistad, Camacho recalcó que su postura siempre ha sido constructiva y que sus palabras fueron dispuestas de manera positiva. En sus declaraciones, transmitidas por el medio citado, insistió en que no alberga resentimientos y que respeta profundamente tanto a Gorro como a Rivera.

En cuanto al futuro de la relación entre Gorro y Rivera, Camacho se mostró confiada en su solidez. “Pienso que va a ser una relación duradera”, indicó. Además, se refirió a la madurez de ambos y a su condición de padres como un factor de estabilidad. “Creo que ella también le va a dar su peso a él, que van a disfrutarlo mucho, los dos son padres y son maduros, y pienso que sí, que va a funcionar”, afirmó, según relató el medio.

Con estas declaraciones, Gemma Camacho cerró la polémica surgida tras los rumores en redes sociales y los medios de comunicación, dejando constancia de que no existen rencores ni conflictos abiertos y que su única intención es que tanto Cayetano Rivera como Tamara Gorro vivan plenamente esta nueva etapa de sus vidas.