Agencias

EEUU sanciona a tres entidades y cuatro personas de nacionalidad rusa por robo de información comercial

Guardar

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este martes la imposición de sanciones contra tres entidades y cuatro personas de nacionalidad rusa a las que acusa de distribuir herramientas digitales "dañinas para (su) seguridad" para hacerse con "secretos comerciales" de ciudadanos estadounidenses.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha sancionado así a un hombre identificado como Sergei Sergeyevich Zelenyuk y su empresa 'Matrix LLC' (Operation Zero), además de otros cinco individuos y sociedades, "por su adquisición y distribución de herramientas cibernéticas dañinas para la seguridad nacional de Estados Unidos".

En particular, el Tesoro ha acusado a Zelenyuk y Operation Zero de comerciar con "exploits (fragmentos de código o técnicas que aprovechan las vulnerabilidades de un programa informático para permitir a los usuarios obtener acceso no autorizado, robar información o tomar el control de un dispositivo electrónico)" y de haber ofrecido "recompensas" a cambio de "exploits para software creado" en el país norteamericano.

Asimismo, están afectadas por esta medida la empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos 'Special Technology Services LLC FZ', también fundada por Zelenyuk con la "probable" intención de "eludir las sanciones estadounidenses impuestas a las cuentas bancarias rusas".

Se trata de las primeras personas sancionadas bajo la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual Estadounidense (PAIPA), que prevé estas medidas contra aquellos que "a sabiendas hayan participado o se hayan beneficiado del robo significativo de secretos comerciales de personas de Estados Unidos, si es razonablemente probable que el robo de dichos secretos comerciales resulte en, o haya contribuido materialmente a, una amenaza significativa para la seguridad nacional, la política exterior o la salud económica o la estabilidad financiera" del país.

"Si robas secretos comerciales estadounidenses, te haremos responsable. El Tesoro seguirá colaborando con el resto de la Administración (del presidente, Donald) Trump para proteger la propiedad intelectual sensible de Estados Unidos y salvaguardar nuestra seguridad nacional", ha afirmado el responsable de la cartera, Scott Bessent.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bodegas Riojanas negociará con sus acreedores un plan de reestructuración para garantizar su viabilidad

La empresa comunicó a la CNMV que buscará acuerdos con sus principales acreedores para asegurar operaciones durante el proceso, tras registrar pérdidas y activar un expediente de empleo temporal que afecta a unos 70 trabajadores por la caída de producción

Bodegas Riojanas negociará con sus

Un condenado a muerte en EEUU es ejecutado en Florida, el segundo en 2026

Melvin Trotter, de 65 años, fue sometido a la pena capital tras permanecer cuatro décadas en prisión por el homicidio de Virginie Langford, convirtiéndose en el cuarto ajusticiado este año en Estados Unidos y el segundo en el estado

Un condenado a muerte en

Detenido en Colombia un ciudadano ruso buscado por EEUU por una "conspiración" para atentar en Europa

Detenido en Colombia un ciudadano

Sheinbaum estudia acciones legales contra Elon Musk por acusarla de estar a las órdenes de los cárteles

Sheinbaum estudia acciones legales contra

Bahréin denuncia un asalto a mano armada por individuos iraníes contra un buque en sus aguas

Bahréin denuncia un asalto a