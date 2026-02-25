Carlos Lozano rompe a llorar al recordar su infidelidad a Mónica Hoyos: "El amor más grande de mi vida, la cagué"

En medio de una conversación marcada por la emoción, Carlos Lozano relató que tras el rodaje de la película ‘Todo sobre mi madre’, la actriz internacional Catherine Deneuve manifestó su admiración por él, aunque dejó claro que entre ambos no ocurrió nada más que una charla en una fiesta junto a Jean-Paul Gaultier. Esta revelación formó parte del segmento "curva del amor" durante la última emisión del programa 'GH DÚO'. Según consignó el medio, la noche resultó especialmente significativa para Lozano, quien abordó diferentes episodios personales y realizó confesiones públicas de su vida privada en presencia de quienes más han influido en su historia.

Durante la emisión del martes de ‘GH DÚO’, según informó el medio, Carlos Lozano expresó abiertamente sus sentimientos hacia Cristina Piaget, a quien declaró su intención de invitarla a cenar y bailar al salir de la casa de Tres Cantos. Además, el presentador logró superar un enfrentamiento en vivo con Manuel González, asegurando su permanencia en el concurso en una etapa decisiva previa a la final. Tras vencer en este duelo televisivo, Lozano participó en la ‘curva del amor’, momento que dedicó a hablar de las mujeres más importantes de su vida.

En esa sección, detalló la historia de su relación con Mónica Hoyos, madre de su hija Luna. Lozano, visiblemente afectado, explicó: "La conocí de azafata en 'El Precio Justo', en televisión. Fue una historia de amor muy bonita, pero la fallé, la fallé. La fallé y la cagué". Según publicó el medio, admitió haberle sido desleal y afirmó que él mismo tuvo el coraje de confesar la infidelidad porque no podía cargar con ese peso: “La engañé pero tuve el coraje de decírselo porque no podía vivir así. No me descubrió ella, se lo dije yo. Porque no podía soportar cuando venía de trabajar, acostarme con ella en la cama, me sentía sucio”.

La reacción de Mónica Hoyos, quien se encontraba en el plató, tampoco pasó desapercibida. Según detalló el medio, ella rompió en llanto y buscó consuelo abrazada a Carmen Borrego. Afligida, reconoció que le resulta difícil abordar el tema y manifestó su vínculo especial con Lozano, al afirmar: "No quiero hablar de esto, porque me cuesta, me pongo nerviosa, porque para mí él... mucha gente me dice '¿por qué lo defiendes?'. Es que para mí él es mi familia". Hoyos explicó que, tras haber estado sola desde pequeña por la ausencia de sus padres, depositó en Lozano su confianza plena, describiéndolo como “mi hermano, mi novio, mi amigo, mi todo”.

La separación de la pareja llegó después del episodio de infidelidad, tal como relató Mónica Hoyos al medio: intentó superar la traición, pero finalmente, con su hija aún pequeña, decidió irse. Pese a ello, Hoyos manifestó que continúa apoyando a Lozano por los sentimientos compartidos y por el bienestar de su hija: “si a él le va bien, a mi hija también”.

Durante la ‘curva del amor’, además de referirse a su pasado sentimental, Lozano mencionó que ha conocido a mujeres muy reconocidas e influyentes en su carrera vinculada a la moda y la televisión, aunque evitó dar más nombres. Según reportó el medio, recaló especialmente en la ocasión en la que Catherine Deneuve le comunicó personalmente su interés durante una fiesta, resaltando que aquello no derivó en nada más que una conversación.

El contexto de estas confesiones se dio en un clima de intensa participación televisiva. Lozano, tras su salvación ante González y emocionado por la etapa final del concurso, utilizó la plataforma para reflexionar públicamente sobre su vida personal y sus relaciones más trascendentes. ‘GH DÚO’ fue escenario tanto de la competencia que definió su futuro inmediato en el programa, como de la exposición de sentimientos y anécdotas que marcaron distintos momentos de su trayectoria profesional y privada.

La entrega del martes destacó así no solo por la tensión de la competencia, sino también por la apertura emocional de Lozano, quien, durante el desarrollo de la transmisión, integró elementos de su vida personal e historias inéditas en presencia de la audiencia y de Mónica Hoyos, ofreciendo un retrato humano y complejo de su experiencia en el ámbito público y privado.