Warner confirma nueva propuesta de Paramount pero mantiene su apoyo a la oferta de Netflix

En el caso de que el consejo de administración de Warner Bros. Discovery determine que la nueva oferta presentada por Paramount Skydance representa una propuesta superior, Netflix tendrá un plazo de cuatro días para responder con una contraoferta, según destacó el medio Bloomberg. La noticia principal es que, aunque Warner Bros. Discovery confirmó haber recibido una nueva propuesta de compra por parte de Paramount Skydance, la empresa mantiene su respaldo al pacto previo de fusión con Netflix e instó a los accionistas a no tomar decisiones hasta que el consejo finalice el análisis de la situación.

El medio EFE explicó que Warner Bros. Discovery anunció el martes la recepción de una propuesta revisada de Paramount Skydance para adquirir la compañía, en un contexto de persistentes intentos por controlar una de las potencias del sector del entretenimiento. A través de un comunicado, Warner Bros. Discovery indicó que su consejo de administración evalúa la nueva oferta en colaboración con sus asesores financieros (Allen & Company, JP Morgan y Evercore) y legales (Wachtell Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton). La empresa aseguró que comunicará futuras novedades a los accionistas una vez que la junta directiva concluya la revisión del planteamiento recibido.

El mismo comunicado añadió que Warner Bros. Discovery mantiene vigente su acuerdo preliminar de fusión con Netflix, valorado en 82.700 millones de dólares –una cifra que incorpora la deuda– y que fue previamente respaldado de manera unánime por el consejo de administración de la compañía. En su mensaje, la directiva recomendó formalmente a los accionistas abstenerse de tomar cualquier decisión relacionada con la propuesta pública modificada de Paramount Skydance antes de recibir las orientaciones oficiales del consejo.

Según publicó Bloomberg, la nueva oferta de Paramount Skydance mejora la anterior, que ofrecía 30 dólares por acción, y aborda diversos puntos críticos, entre los que figura una provisión para aumentar la certeza de la financiación por parte de Paramount. El año anterior, Paramount puso sobre la mesa una propuesta dirigida a adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery por 30 dólares por acción en efectivo, lo que suponía un monto total de 108.400 millones de dólares.

Antes de la última oferta de Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery formalizó un preacuerdo de fusión con Netflix, cuyo valor total ascendía a 82.700 millones de dólares, a razón de aproximadamente 27,75 dólares por acción. Según consignó EFE, la junta directiva de Warner Bros. Discovery desestimó en su momento la propuesta inicial de Paramount Skydance al considerarla menos ventajosa que el acuerdo alcanzado con Netflix en varios aspectos cruciales.

Warner Bros. Discovery puntualizó, a través de su nota de prensa, que “tras la interacción con PSKY durante el periodo de exención limitada de siete días, recibimos una propuesta revisada de PSKY para adquirir WBD, la cual estamos revisando en consulta con nuestros asesores financieros y legales”. El texto continuó con la recomendación explícita a los accionistas de WBD de no tomar ninguna acción ante la oferta pública de adquisición entonces vigente.

En el escenario actual, reportó EFE, el consejo de administración de Warner Bros. Discovery no facilitó más detalles sobre el contenido de la nueva propuesta presentada por Paramount Skydance, ni sobre los elementos específicos que podrían inclinar la balanza en el proceso de revisión interna. Sin embargo, la postura oficial respalda de forma clara el acuerdo de fusión con Netflix hasta que termine el análisis de la alternativa ahora planteada.

Además, EFE informó que desde la aparición de la nueva oferta de Paramount, el consejo de administración de Warner Bros. Discovery mantiene como prioridad asesorarse con expertos legales y financieros, subrayando la complejidad del proceso de evaluación y la magnitud de las operaciones implicadas tanto en términos económicos como estratégicos para la industria global del entretenimiento.

La pugna entre Paramount Skydance y Netflix por el control de Warner Bros. Discovery, junto con el elevado valor de las propuestas en cuestión, refleja la competencia y el interés de las grandes firmas por obtener ventajas en un mercado caracterizado por la alta concentración y la constante reorganización empresarial. Según confirmó el medio EFE, la decisión que adopte finalmente la junta directiva estará fundamentada en criterios de interés para la compañía y la protección de los accionistas.

El comunicado de Warner Bros. Discovery insiste en la necesidad de que los accionistas permanezcan a la espera de indicaciones formales, reiterando que informará públicamente tras el examen exhaustivo de la propuesta de Paramount Skydance. El proceso de fusión o adquisición atraviesa, por tanto, una fase decisiva cuyas consecuencias determinarán la configuración futura del sector mediático a nivel internacional, de acuerdo con lo consignado en reportes de EFE y Bloomberg.