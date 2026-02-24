Von der Leyen y Costa llegan a Kiev para apoyar a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa

En el contexto de los múltiples desafíos que enfrenta Ucrania tras cuatro años desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala, representantes de alto nivel de la Unión Europea hicieron su arribo a Kiev para ofrecer respaldo y participar en una jornada de rememoración. La visita se integra en una ronda de reuniones de dirigentes europeos, donde se prevé el anuncio de nuevas medidas de apoyo económico y militar para el gobierno del presidente Volodímir Zelenski, mientras el conflicto cruza un umbral que marca el comienzo de su quinto año de enfrentamientos directos. Según informó el medio de comunicación, Ursula von der Leyen y António Costa llegaron este sábado a la capital ucraniana para destacar el respaldo comunitario de la Unión Europea en un momento calificado por sus organizadores como crítico.

El medio detalló que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicó en sus redes sociales que se encuentra “en Kiev por décima vez desde el inicio de la guerra”, acompañando el mensaje con un vídeo donde se observa su llegada al andén ferroviario, recibiéndola el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha. Von der Leyen explicó que el propósito de esta visita es “reafirmar que Europa apoya firmemente a Ucrania, financiera y militarmente, y durante este duro invierno”, así como subrayar el compromiso de Bruselas “con la justa lucha de Ucrania” y emitir “un mensaje claro tanto al pueblo ucraniano como al agresor”.

En el mismo sentido, António Costa, recientemente elegido presidente del Consejo Europeo, difundió una fotografía acompañado por Sibiha, donde recordó los cuatro años de “una injusta guerra de agresión”, señalando también el “inquebrantable coraje” que a su juicio ha caracterizado tanto al pueblo ucraniano como al respaldo europeo a lo largo del tiempo. Tal como publicó el medio, la visita fue anticipada la víspera y busca fortalecer el compromiso político en materia de cooperación financiera y de seguridad hacia Ucrania.

Durante la estadía de los dirigentes en Kiev, la agenda incluye su intervención en un evento conmemorativo por el cuarto aniversario de la invasión rusa, así como un encuentro trilateral con el presidente Zelenski. La reunión también contempla, según consignó la publicación, una videoconferencia con la Coalición de Voluntarios, iniciativa a la que han convocado el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Se espera la participación de representantes de hasta 35 países, quienes reafirmarán su apoyo a Kiev con el objetivo declarado de favorecer el establecimiento de “una paz duradera y sólida”.

Von der Leyen reafirmó ante los medios y en redes sociales la postura europea al declarar que la Unión Europea no cejará “hasta que se restablezca la paz”, insistiendo que esta condición debe producirse “en los términos de Ucrania”. El pronunciamiento adquiere especial relevancia en medio de debates internacionales acerca del alcance, sostenibilidad y condiciones para la entrega de asistencia a largo plazo, tanto militar como económica.

El acto central conmemora además un invierno que, según reiteran los mandatarios europeos, ha significado retos extraordinarios para la infraestructura energética y la resistencia social ucraniana. La presencia física de altos mandatarios de la Unión Europea, reportó el medio, busca enviar señales claras tanto hacia la población ucraniana como hacia el gobierno ruso sobre el nivel de implicación y la continuidad del apoyo occidental.

El evento de Kiev cuenta con la participación de otros líderes europeos, quienes, en conjunto con los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo, han programado evaluar los próximos pasos de la asistencia financiera y militar, valorando los riesgos y necesidades identificadas al cumplirse cuatro años desde el inicio del conflicto. Los organizadores buscan, mediante este tipo de iniciativas, mantener la unidad política europea y alentar a otros socios a prolongar o intensificar el soporte material que Ucrania considera esencial para sostener su defensa y su estabilidad interna.

La declaración conjunta prevista al final de las reuniones pretende recalcar el mensaje de unidad frente a la prolongación de la guerra, de acuerdo con lo anunciado por los portavoces de las instituciones comunitarias. La frecuencia de las visitas de alto nivel, como destacó el propio medio, subraya cómo la cuestión ucraniana se ha integrado en la agenda de seguridad y relaciones exteriores de la Unión Europea, con la expectativa de nuevas rondas de apoyo que podrían ser anunciadas formalmente tras la reunión de la Coalición de Voluntarios.