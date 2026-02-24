Victoria Federica, impecable en el acto en honor a Irene de Grecia un mes después de su muerte

La Reina Sofía ha encabezado este martes el servicio religioso que se ha celebrado en la Catedral Ortodoxa de San Andrés y San Demetrio de Madrid en honor a la princesa Irene de Grecia tras su fallecimiento el pasado 15 de enero.

Con la importante ausencia de los Reyes Felipe y Letizia en este homenaje de carácter íntimo -ya que cumpliendo con sus compromisos institucionales su Majestad ha presidido en Huelva la conmemoración del centenario del vuelo del 'Plus Ultra', mientras que la madre de la Princesa Leonor ha viajado a Huesca para la proclamación del Premio Princesa de Girona "Creaempresa 2026" en la segunda etapa del tour del talento- han sido numerosos los familiares y amigos que han querido arropar a la Emérita en este día tan señalado cuando se cumplen 40 días de la muerte de su querida hermana.

Entre los asistentes, las infantas Elena y Cristina, Carlos Zurita y su hija María, Alexia de Grecia y Carlos Morales con sus hijos, Beltrán Gómez-Acebo y Andrea Pascual, el Rey Simeón de Bulgaria, Ana de Orleans y su hija Cristina de Borbón Dos Sicilias junto a su marido Pedro Quesada, Piru Urquijo, Beatriz de Moreno y Borbón, o Paloma O'Shea, sorprendiendo que tan solo uno de los 8 nietos de la Reina Sofía estuviesen presentes en este recuerdo tan especial a su 'tía Pecu', como llamaban cariñosamente a Irene de Grecia.

Se trata de Victoria Federica, que ha acaparado todas las miradas a su llegada a la Catedral Ortodoxa junto a su madre por el impecable estilismo que ha lucido para la ocasión. De luto riguroso en señal de respeto a la fallecida, la nieta del Rey Juan Carlos ha dado una lección de elegancia en clave 'black' con un traje sastre confeccionado por pantalón de pinzas de corte recto y fluido, y blazer estructurada de solapas clásicas a la que ha incorporado un cinturón ancho con hebilla dorada para realzar su silueta.

Un look que destila sofisticación que ha completado con un broche en la solapa como guiño a su abuela doña Sofía, y unos zapatos de tacón sensato con detalle joya en el empeine, dejando su larguísima melena suelta aunque con los mechones delanteros recogidos de modo tirante para enmarcar su rostro.

Victoria Federica ha sido la única de los primos Borbón en acudir. Aunque la ausencia de la Princesa Leonor -en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), de la Infanta Sofía -que está estudiando un grado de Política y Relaciones Internacionales en el campus de la Universidad Forward College en su campus de Lisboa-, y Froilán -que reside con el Emérito en Abu Dabi- no ha sorprendido, sí lo ha hecho que ninguno de los hijos de la infanta Cristina, Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín, hayan asistido al homenaje a Irene de Grecia, con la que tenían una estrecha relación.