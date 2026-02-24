Telefónica mantiene "sin cambios" sus planes de salir de Venezuela pese al nuevo contexto geopolítico

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha afirmado que la compañía continúa con su estrategia y mantiene "sin cambios" sus planes respecto a su salida de Venezuela, pese al nuevo contexto geopolítico en el país.

"Es verdad que la situación en Venezuela ha variado, pero nuestra hoja de ruta no. Eso no afecta a lo que nosotros hacemos, a cuáles son nuestros objetivos ni al proceso que nos hemos marcado", ha señalado el directivo.

Murtra ha explicado, durante la rueda de prensa de presentación de los resultados anuales de Telefónica, que en materia de fusiones y adquisiciones (M&A) la compañía actúa "de manera estricta y continuada", evitando comentar cualquier proceso hasta que haya concluido, si bien ha reiterado que "no hay ningún cambio".

"En los procesos de M&A siempre hay multitud de factores exógenos que los afectan y, cuando haces un post-mortem, tampoco sabes exactamente qué ha ocurrido", ha apuntado.

Al igual que con Venezuela, según Murtra, la situación en México es "particular". "Tiene que ver con la configuración del mercado y con la fuerza del incumbente. Pero, más allá de eso, no tenemos comentarios respecto al proceso", ha añadido.

Telefónica continúa avanzando en su proceso de desinversión en Hispanoamérica. En lo que va de 2026 ha completado su salida de Colombia y Chile, operaciones que se suman a las ventas cerradas en 2025 de sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador. Solo permanecen pendientes Venezuela y México.

Murtra, ha asegurado que el grupo que lidera seguirá en 2026 con el mismo rumbo que en 2025, con objetivos "concretos y ambiciosos", tras presentar unos resultados que "permiten ser optimistas".

"Telefónica cumple", ha subrayado el presidente de la 'teleco', quien ha destacado el avance operativo "sólido" en los mercados 'core' y que ha cumplido en el cuarto trimestre del 2025 con el 'guidance'.