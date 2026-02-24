Sandisk lanza USB con forma de silbato dentro de su gama oficial del Mundial de fútbol de 2026

El diseño de las nuevas unidades de almacenamiento rinde homenaje tanto a las naciones anfitrionas como a elementos icónicos del fútbol, incorporando detalles inspirados en los países donde se disputará el campeonato y en objetos emblemáticos, según el comunicado difundido por Sandisk. La colección, presentada de forma oficial para la cuenta atrás de la Copa Mundial de la FIFA 2026 —prevista para celebrarse del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México—, incluye desde dispositivos USB con forma de silbato hasta SSD con los colores representativos del torneo y tarjetas de memoria orientadas a profesionales de la imagen.

De acuerdo con lo informado por Sandisk, los productos llevarán la marca oficial de la FIFA y buscan ofrecer tanto a seguidores como a creadores de contenido la posibilidad de almacenar recuerdos del campeonato. El objetivo de la colección es servir como soporte para guardar, editar y compartir los momentos más destacados del evento, considerado el mayor del fútbol a nivel mundial, implicando a públicos de distintas edades e intereses.

Tal como consignó la compañía tecnológica, la gama abarca unidades USB-C inspiradas específicamente en el silbato de los árbitros, dispositivos SSD portátiles decorados con los tonos oficiales del Mundial y tarjetas de memoria diseñadas para capturar fotografías y videos de alta calidad. Cada pieza se identifica por integrar detalles alusivos a los países anfitriones y lucir las insignias oficiales del torneo, lo que, a criterio de la empresa, las transforma en artículos representativos de la historia del fútbol.

La vicepresidenta sénior de Productos de Consumo de Sandisk, Janet Allgaier, afirmó en el comunicado de la compañía que “se espera que la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea uno de los eventos deportivos más capturados, grabados y compartidos de la historia de la humanidad. Sandisk se enorgullece de contribuir a garantizar que no se pierda ningún momento”. Esta visión subraya el propósito de la marca al dirigir su oferta a un público diverso, desde aficionados que presenciarán los partidos hasta profesionales encargados de la cobertura gráfica y audiovisual.

El medio que distribuyó el comunicado destacó que la colección incluye ediciones globales de las unidades flash USB-C, así como versiones específicas para los tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Además, Sandisk adelantó el lanzamiento de una edición especial: la unidad flash USB-C premium Sandisk Edición Oro Copa Mundial de la FIFA 2026, prevista para principios de 2026, que formará parte de esta línea exclusiva.

Según información proporcionada por Sandisk, estos productos se conciben no solo como herramientas tecnológicas sino también como objetos de colección asociados al acontecimiento futbolístico. La compañía remarcó que, en ediciones anteriores de la Copa Mundial, la demanda de productos oficiales y temáticos se incrementó, impulsada por el deseo de los seguidores de conmemorar su experiencia y de tener acceso a recuerdos tangibles del torneo.

En cuanto a la función técnica y el diseño, los dispositivos compatibilizan innovación con practicidad y estética alusiva al fútbol. El medio detalló que la gama permite a sus usuarios capturar y conservar imágenes y videos de alta resolución, facilitando la transferencia y el almacenamiento eficiente de grandes volúmenes de datos, algo que resulta esencial para fotógrafos, reporteros gráficos y creadores de contenido durante un evento de la magnitud del Mundial.

Cada producto de la colección fue desarrollado con la meta de proporcionar una experiencia singular tanto a quienes buscan almacenar recuerdos personales del campeonato como a los profesionales de los medios. Al incorporar símbolos propios de la cultura futbolística y elementos visuales distintivos de la Copa del Mundo 2026, la empresa aspira a que los dispositivos sean identificados como artículos representativos del certamen y del espíritu de sus naciones anfitrionas.

Las acciones de Sandisk en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026 refuerzan la tendencia de asociaciones estratégicas entre marcas globales y grandes eventos deportivos, según el comunicado difundido por la compañía tecnológica. La firma considera la innovación en el diseño y la funcionalidad de sus productos un elemento diferencial frente a otras propuestas de almacenamiento digital disponibles en el mercado, con el fin de destacar durante un torneo que alcanzará una audiencia internacional.

Por último, el despliegue de la línea oficial de productos de Sandisk refleja una integración de tecnologías de almacenamiento avanzadas y piezas coleccionables para una edición de la Copa Mundial donde la documentación y el archivo de imágenes y videos jugarán un papel relevante tanto para los participantes como para los espectadores, reportó Sandisk en su anuncio oficial.