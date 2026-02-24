Restulados de Telefónica, gráficos

El ejercicio de ajuste de plantilla, junto a la actividad desarrollada en América Latina, figura entre los factores más destacados por los que Telefónica reportó un resultado negativo en su balance de 2025, según los datos difundidos en su informe anual. De acuerdo con la información presentada por EpData, la compañía reportó pérdidas por un valor de 4.318 millones de euros al cierre del ejercicio, en contraste con un incremento del 1,5% en sus ingresos totales respecto al año anterior.

Telefónica atribuyó este resultado principalmente al impacto económico derivado del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado durante el periodo y a la evolución de su negocio en América Latina. Según publicó EpData, los gastos vinculados a la reducción de plantilla han sido uno de los componentes más relevantes a la hora de explicar la magnitud de las pérdidas. Tales costes extraordinarios superaron de forma significativa los beneficios operativos que la compañía pudo obtener en otras áreas.

El informe anual de Telefónica refleja un aumento de la facturación, con el registro de un crecimiento del 1,5% en los ingresos en 2025. Este aumento pone de manifiesto la capacidad de la empresa para fortalecer su volumen de negocio pese al contexto de ajustes internos y a los desafíos presentes en algunos mercados internacionales. Sin embargo, según consignó EpData, la mejoría en las ventas no fue suficiente para compensar el efecto negativo de los gastos de personal y las dificultades financieras que se produjeron en algunos mercados latinoamericanos.

La evolución de la actividad en América Latina incidió de manera notable en los resultados del grupo, ya que Telefónica se ha enfrentado a retos en términos de rentabilidad y fluctuaciones de divisas en esa región. Tal como reportó EpData, la combinación de estos elementos con las obligaciones asociadas al ERE contribuyó de manera decisiva al saldo negativo del ejercicio.

El documento de resultados de Telefónica también ofrece detalles sobre la evolución de los diferentes indicadores clave del grupo durante el año. El desglose de los resultados evidencia que, aunque la empresa consiguió mejorar sus ingresos y mantener la actividad comercial en alza, el impacto de las medidas extraordinarias y del entorno económico externo resultaron determinantes a la hora de establecer el balance final.

EpData detalló que, pese al entorno desafiante, Telefónica logró sostener ciertos niveles de actividad en sus principales líneas de negocio gracias a la adaptación de su oferta y a la diversificación de servicios. A pesar de ello, el esfuerzo realizado para reducir plantilla mediante el ERE supuso un coste financiero inmediato, quedando reflejado directamente en las cuentas anuales.

El informe también recoge información relacionada con el número de empleados y otras métricas de gestión, lo que permite valorar el alcance del ajuste de plantilla implementado durante el ejercicio. Según EpData, estos movimientos han tenido una incidencia no solo financiera, sino también organizativa, ya que suponen una reconfiguración de las capacidades operativas del grupo en los territorios afectados.

Finalmente, el reporte anual divulgado por Telefónica y analizado por EpData subraya la singularidad del ejercicio 2025, marcado por decisiones estratégicas orientadas al redimensionamiento de la plantilla y al rediseño de la operativa en América Latina. Estos elementos, sumados a la evolución positiva de los ingresos, constituyen los principales rasgos del balance económico presentado por la compañía, que ya estudia nuevas acciones para afrontar el próximo ejercicio.