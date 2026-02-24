Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de 'El Mencho'

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, comunicó que 23 personas privadas de la libertad escaparon del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Itxapa, en Puerto Vallarta, después de un motín que culminó con la muerte de un trabajador del penal. Hernández explicó, según recopiló el diario 'Crónica de Xalapa', que el motín se produjo durante el domingo antecedido por la llegada de grupos armados que realizaron disparos en las instalaciones, facilitando la evasión de los internos tras el pase de lista y desatando una situación crítica en la región.

La situación se da en el contexto de una operación militar que terminó con la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, reconocido como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y conocido como 'El Mencho'. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía del estado y citada por medios como 'Crónica de Xalapa', los disturbios posteriores a la muerte de Oseguera generaron fuertes reacciones en varias zonas de Jalisco, donde se reportaron incendios, saqueos y otras manifestaciones violentas. Tras estos hechos, el lunes las autoridades estatales informaron la detención de 41 personas directamente relacionadas con los disturbios.

De las personas detenidas, 20 enfrentan cargos relacionados con hechos violentos, mientras que las 21 restantes están acusadas de participar en saqueos y rapiñas en diferentes municipios, según detalla el comunicado de la Fiscalía de Jalisco recogido por diferentes medios. Estas detenciones se suman a los operativos que buscan estabilizar el orden público y limitar nuevas acciones de violencia tras el deceso del líder criminal.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, hizo pública la incorporación de 2.500 efectivos adicionales del Ejército en diversos puntos estratégicos del estado para reforzar las labores de seguridad. Tal como publicó el medio 'Crónica de Xalapa', esta decisión se produce para apoyar tareas de patrullaje y contener la situación derivada tanto de los disturbios callejeros como del motín en el penal de Puerto Vallarta. Según Lemus, este despliegue de fuerzas responde a un esfuerzo coordinado para garantizar la seguridad de la población y la protección de bienes públicos y privados.

Lemus también informó sobre el restablecimiento progresivo de la normalidad, precisando que a partir del miércoles 25 de febrero se reanudarán las actividades escolares en todos los niveles educativos en el estado. Al mismo tiempo, indicó que las actividades económicas y comerciales se retomarían en su totalidad desde el martes, dependiendo del restablecimiento completo del servicio de transporte público, el cual operaría con normalidad a partir de esa misma fecha. El gobernador puntualizó, según consignó 'Crónica de Xalapa', que las autoridades continúan trabajando para liberar las carreteras estatales y retirar los vehículos dañados como parte de las acciones inmediatas para restablecer la circulación y la seguridad.

En lo que corresponde a Puerto Vallarta, Lemus aseguró la presencia de personal suficiente destinado a facilitar la reanudación del transporte público, el abastecimiento de alimentos y la provisión de otros servicios esenciales. Remarcó que los esfuerzos continúan enfocados en recuperar la normalidad en esta región, luego de que los actos violentos llevaran a la suspensión temporal de vuelos comerciales por parte de algunas aerolíneas hacia el destino turístico.

El gobernador subrayó que hasta el momento no se han recibido nuevos reportes de incidentes graves tras el despliegue de seguridad y reafirmó el compromiso de las autoridades en continuar liberando vías de comunicación y zonas afectadas. Lemus invitó a los diferentes sectores de la sociedad jalisciense a sumarse en las acciones para "recuperar nuestra ciudad y nuestro Estado". Además, adelantó que si la situación continuaba bajo control, se propondría en la mesa estatal de seguridad levantar el "código rojo" instaurado el domingo para coordinar la atención interinstitucional durante la jornada considerada compleja por la sucesión de episodios violentos y de emergencia.

La fiscalía detalló que continúa con la investigación sobre los hechos y el procesamiento de los detenidos, mientras las fuerzas estatales y federales mantienen tareas de patrullaje y resguardo en distintas áreas, según reportó 'Crónica de Xalapa'. El estado trabaja de manera coordinada con instancias federales y municipales para restablecer el orden y prevenir nuevos brotes de violencia, tras los graves acontecimientos que se sucedieron luego del fallecimiento de Oseguera Cervantes.

Diferentes voces oficiales señalaron la importancia de garantizar el abastecimiento de productos básicos y el funcionamiento de servicios en zonas afectadas, así como la prioridad en la localización de las personas evadidas del penal de Puerto Vallarta, de acuerdo con la información difundida por medios nacionales y estatales. En el transcurso de la semana, las autoridades de Jalisco se mantienen pendientes para evaluar la evolución de los acontecimientos y el retorno completo a las actividades cotidianas en la entidad.