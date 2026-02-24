La XI 15 Km MetLife Madrid Activa estrena homologación con récord de 9.000 corredores

La presencia femenina en la XI edición de la 15 Km MetLife Madrid Activa adquiere relevancia tras registrar un 41 por ciento de mujeres inscritas, consolidando el avance de la participación de corredoras en esta prueba. Según informó la organización en su presentación en Madrid, el evento, que se realizará el 8 de marzo a las 8:30 horas, también destaca por alcanzar un récord de 9.000 participantes y por implementar, en colaboración con UDEN Salud Mental, una novedosa iniciativa de cribado de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en adultos, reforzando así el compromiso social de la convocatoria.

De acuerdo con lo detallado por los organizadores y reportó el medio en la presentación oficial celebrada en Roof 47 Madrid, la prueba contará por primera vez con la homologación oficial de su distancia de 15 kilómetros. Entre los asistentes al acto se encontraban representantes clave como Ricardo Sánchez Pato, director general de MetLife Iberia; Abel Antón, director técnico de la carrera y bicampeón mundial de maratón; Fran Chico, director general de Motorpress Ibérica; y Gerardo González, CEO de G2O Publisport. Ricardo Sánchez Pato expresó que la edición de 2026 será especial para él, ya que marcará tanto su debut como director general como su primera participación como corredor. Además, subrayó que para MetLife el evento va más allá de una simple competición atlética, ya que integra un componente social relevante, especialmente a través del apoyo a proyectos de investigación sobre el TDAH.

La XI 15 Km MetLife Madrid Activa se desarrollará en un recorrido que inicia en el Paseo de la Castellana, a la altura de las calles Juan Hurtado de Mendoza y Francisco Gervás, y finalizará en la Explanada del Rey, tras haber pasado por la Plaza de Cibeles, Colón, Alberto Aguilera, Moncloa, Paseo de Camoens y la Avenida de Valladolid. Según publicó el medio de referencia, durante el evento se presentó la camiseta oficial de la carrera, que este año será de color azul celeste y manga larga.

En los diez años desde su creación, la 15 Km MetLife Madrid Activa ha atraído a casi 40.000 corredores (39.853), y cerca del 80 por ciento de los inscritos ha completado el recorrido. La evolución de la participación femenina constituye uno de los datos destacados: desde el 22,03 por ciento en la primera edición se ha alcanzado un 38,35 por ciento de mujeres inscritas para 2025, según consignó la organización. Esta tendencia refleja cambios significativos en la composición del grupo de participantes y marca una mayor apertura e inclusión en pruebas de media distancia en el panorama deportivo madrileño.

El medio reportó que la edición de 2024 refuerza el vínculo social de la prueba con la comunidad y, en particular, con las personas afectadas por el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), un trastorno neurobiológico que, según estimaciones citadas por la organización, afecta entre el 5 y el 7 por ciento de la población en edad escolar. En colaboración con la Clínica UDEN Salud Mental, la organización ofrecerá a corredores y familiares mayores de 16 años la opción de realizar un test científico orientado a la detección precoz del TDAH en adultos. Este test utiliza la Escala de TDAH en Adultos, compuesta por 18 preguntas validadas científicamente, y tiene por objetivo ofrecer una orientación inicial a quienes se sometan a él, facilitando que puedan acudir a profesionales especializados para una evaluación más exhaustiva en caso de que lo requieran.

La importancia de la detección temprana del TDAH se ha integrado como uno de los ejes centrales de la acción social de la carrera. Según informó el medio citado, facilitar una primera aproximación diagnóstica permite mejorar el pronóstico y la calidad de vida de quienes viven con este trastorno, repercutiendo positivamente en su entorno social y laboral.

Respecto al recorrido, el director deportivo Abel Antón afirmó durante la presentación que este circuito, que parte de Plaza Castilla y finaliza en Madrid Río, resulta especialmente atractivo para corredores jóvenes o debutantes en distancias de media maratón. Antón destacó que la rápida respuesta de inscripciones y la estabilidad del evento como “referente” en la ciudad demuestran el éxito obtenido tras años de trabajo y mejoras continuas en la organización.

Como explicó el medio en su cobertura, la cita mantendrá aspectos distintivos, como la inclusión de una clasificación especial dirigida a corredores pertenecientes a medios de comunicación y la entrega de premios a los tres primeros clasificados dentro de este grupo.

A lo largo de los años, la 15 Km MetLife Madrid Activa ha reforzado su carácter social, utilizando la notoriedad del evento deportivo para fomentar la información y promover la investigación sobre el TDAH. Esta perspectiva ha sido clave en su posicionamiento dentro del calendario de carreras madrileñas, incrementando el valor percibido tanto por los participantes como por las entidades colaboradoras.

La edición de este año también incorpora la continuidad de iniciativas orientadas a mejorar la experiencia de los corredores y la integración de la sociedad madrileña en el evento, reflejo de una estrategia que combina el deporte con el compromiso social en la ciudad.