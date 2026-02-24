La Reina Letizia preside este martes el acto central del Tour del Talento en Huesca y visita la Fundación Ibercaja

La sede de la Fundación Ibercaja en el Palacio de Villahermosa, en Huesca, sirve como escenario de una visita oficial que pone de relieve la apuesta de la entidad por la formación y la promoción de jóvenes talentos. En este emblemático edificio, la programación especial por el 150 aniversario de la Fundación incluye un recorrido por una biblioteca en la que se conservan piezas históricas, así como un encuentro con los ganadores y finalistas del 'Premio de Pintura Joven', certamen nacional dedicado a impulsar la creatividad de artistas emergentes desde hace más de veinte años. Sobre este telón de fondo, la Reina Letizia encabeza el acto central del Tour del Talento en Huesca, el llamado Congresfest, reuniendo a exponentes del sector educativo, científico y empresarial para poner el foco en el desarrollo de la juventud.

Según publicó el medio que provee la información, la participación de la Reina Letizia este martes 24 de febrero en el evento estrella del Tour del Talento 2026 marca un hito en la programación prevista por la Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de Huesca y la Fundación Ibercaja. Estas instituciones organizan la segunda parada de la gira de impulso al talento nacional, que dio inicio el lunes 23 y contempla, hasta el 27 de febrero, más de sesenta actividades en múltiples espacios de la ciudad. El lema de la cita, 'Talento joven en acción', sintetiza el objetivo principal: potenciar las capacidades y el desarrollo profesional y personal de los jóvenes en el ámbito local y nacional.

El 'Princesa de Girona Congresfest', programado entre las 10.00 y las 13.30 en el Palacio de Congresos de Huesca, está dirigido tanto a estudiantes como a docentes y gira en torno a la activación del talento emergente y a la difusión de nuevas metodologías de aprendizaje. De acuerdo con la fuente, el formato incluye conferencias inspiradoras, debates y presentaciones musicales, bajo la premisa de que el espíritu emprendedor supera el terreno empresarial para constituirse en una actitud vital.

Parte central de la agenda es el espacio 'Aragón Joven en Acción'. Este segmento da visibilidad a iniciativas de jóvenes aragoneses que han hecho realidad proyectos de impacto social, con el respaldo de figuras reconocidas en el ecosistema emprendedor. Pablo Fernández, nadador con seis récords Guinness, fundador y CEO de Clidrive y miembro del patronato de la Fundación Princesa de Girona, acompaña la exposición pública de cuatro propuestas concebidas en la región y orientadas a transformar el entorno.

El bloque dedicado al emprendimiento joven cuenta también con la intervención de Valeria Corrales, divulgadora científica, finalista del Premio Princesa de Gerona Social 2025, especialista en robótica y programación. Junto a ella participa Julieta Rueff, quien transmite cómo la curiosidad y la iniciativa individual pueden definir la concreción de proyectos propios. El programa destaca, además, el testimonio de Inés Bergua, galardonada con el Premio Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas 2026, quien relata su experiencia como gimnasta de referencia, haciendo hincapié en los valores del esfuerzo, la constancia y la superación en el deporte.

Entre las actividades previstas sobresale la presentación de las finalistas del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, representantes de una nueva generación de liderazgo empresarial con perspectiva de género y orientación global. Todas ellas desarrollan proyectos que fusionan conocimiento técnico e innovación aplicada, abordando desde la biotecnología para economía circular, hasta la gestión de residuos marinos, la investigación biomédica, la internacionalización de la artesanía y la inteligencia artificial con aplicación social. Según detalló la fuente, este grupo está formado por Patricia Aymà Maldonado de Òdena (Barcelona), biotecnóloga y cofundadora de Benviro, responsable de crear bioplásticos biodegradables mediante residuos orgánicos; Beatriz de los Mozos Velasco, de Valladolid, fundadora de la marca de moda sostenible Flabelus; Elena Martínez Martínez, oceanógrafa de Ourense y cofundadora del Grupo SOS, dedicado a la transformación de residuos marinos en productos sostenibles; Carla Maté Goldar, de Palencia, CEO de D-Sight, enfocada en tratamientos preventivos de enfermedades oculares; y Natalia Rodríguez Núñez-Milara, ingeniera de Madrid y fundadora de Saturno Labs, laboratorio especializado en inteligencia artificial de impacto social.

La fuente señaló que estas cinco emprendedoras comparten una misma visión sobre la finalidad del emprendimiento: responder a los desafíos sociales, ambientales y tecnológicos contemporáneos, más allá de la mera viabilidad financiera de sus iniciativas. Sus trayectorias revelan competencias especializadas y una clara vocación hacia la resolución de problemas reales a partir de la innovación.

La presencia de la Reina Letizia incluye, además de la inauguración del evento en el Palacio de Congresos, la visita al Palacio Villahermosa. Este edificio, símbolo del patrimonio aragonés y centro neurálgico de actividades formativas y culturales, acoge este año una programación ampliada para conmemorar el siglo y medio de historia de la Fundación Ibercaja. El recorrido previsto para la Reina abarca la biblioteca, que alberga piezas históricas instaladas desde hace más de cien años, y presenta una oportunidad para analizar los hitos del compromiso de la entidad con la juventud. Según publicó la fuente, durante la visita se realiza un encuentro especial con participantes del Premio de Pintura Joven, certamen establecido como plataforma para la promoción de nuevas tendencias y lenguajes artísticos entre las generaciones más recientes.

El Tour del Talento 2026, como detalló la organización, persigue consolidar la red de jóvenes con iniciativa en todo el país, dotando de herramientas, conocimientos y espacios para el intercambio de ideas. El despliegue de actividades en Huesca subraya la importancia de crear contextos que estimulen tanto el aprendizaje como la iniciativa, visibilizando modelos de liderazgo transformador y generando oportunidades de encuentro entre referentes de diversas áreas. Según consignó la fuente, el evento busca, además, influir en la percepción de los jóvenes sobre su propio potencial y promover la actitud emprendedora como herramienta de cambio colectivo.

Durante toda la semana, el Tour despliega más de sesenta propuestas que abarcan talleres, encuentros con expertos, foros de debate e iniciativas culturales. Los organizadores remarcan que la pluralidad de espacios habilitados en Huesca permite acercar la programación a diferentes públicos y facilita el acceso a actividades diseñadas tanto para la mejora personal como para el desarrollo profesional. El medio añadió que el conjunto de eventos programados gira en torno a una premisa clave: el emprendimiento, la innovación y el liderazgo joven forman parte de un proyecto colectivo para transformar la sociedad, trascendiendo la dimensión individual para convertirse en motor de progreso social y económico a escala nacional.