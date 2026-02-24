La Oficina del Jugador de LaLiga quiere "escuchar y acompañar" a los futbolistas sin el deseo de "influir"

El nuevo proyecto impulsado por LaLiga, bajo la coordinación del exportero español Roberto Jiménez, se caracteriza por la intención de convertirse en un enlace directo que fortalezca la protección y el desarrollo profesional de los futbolistas, según publicó Europa Press. La Oficina del Jugador fue presentada como una iniciativa que busca brindar acompañamiento institucional y apoyo integral ante casos de discriminación o delitos de odio, reafirmando el compromiso de la patronal con la atención a los jugadores y su entorno.

Según detalló Europa Press, la creación y desarrollo de esta entidad se enmarca en la necesidad de escuchar y acompañar a los profesionales del fútbol en medio de los profundos cambios que enfrenta la industria, donde el rol del jugador ha evolucionado y exige ahora una atención personalizada y cercana. El objetivo principal de la Oficina del Jugador es establecer una comunicación fluida tanto entre futbolistas como con directivos, representantes y sindicatos, consolidando un espacio en el que la voz del deportista tenga un canal directo y efectivo.

Durante un encuentro informativo, LaLiga presentó el lema 'Escuchar, acompañar y crecer juntos' para guiar este nuevo departamento. Roberto Jiménez, al frente de la Oficina, explicó que el propósito no reside en influir sobre las opiniones de los jugadores, sino en proporcionarles información, acompañamiento y herramientas para que ellos mismos puedan tomar decisiones objetivas sobre su carrera y bienestar profesional. Jiménez subrayó que la entidad busca reforzar el vínculo con los protagonistas del deporte, centralizando las relaciones y proponiendo una mayor interlocución con demás organismos, como el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El medio Europa Press consignó que entre los pilares principales del plan de acción figuran la comunicación y proximidad con los vestuarios de los 42 equipos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion. Desde enero, Jiménez realiza visitas a los clubes con la meta de cubrir toda la temporada en curso, buscando un contacto próximo y constante que permita detectar necesidades y preocupaciones de los jugadores en tiempo real.

La formación y el desarrollo profesional representan otros componentes esenciales de la oferta institucional de la Oficina del Jugador. Se plantea la preparación de los futbolistas para el final de su carrera activa, facilitando recursos y programas pensados para su futuro laboral. A esto se añade una orientación integral que abarca el bienestar, ofreciendo acompañamiento más allá de las funciones deportivas.

Entre las herramientas específicas, Europa Press destacó la aplicación 'Players', orientada a centralizar información relevante para los jugadores en un entorno personalizado. A través de esta aplicación, los futbolistas pueden acceder a estadísticas individuales, potenciar su marca personal y mantener un canal de comunicación exclusivo con LaLiga. Dentro de 'Players' se incluye la herramienta 'AVO', dedicada a atender a víctimas de delitos de odio, habilitando un recurso de contacto directo para reportar ataques discriminatorios sin importar el contexto donde se produzcan.

La Oficina ofrece también servicios como orientación jurídica preliminar, atención psicológica, intermediación con agentes sociales y campañas de concienciación y difusión, según puntualizó el medio. Jiménez remarcó el compromiso de LaLiga en la lucha contra el racismo y la discriminación, informando que la app proporciona canales que permiten a los jugadores comunicar cualquier agresión de odio que sufran.

Durante la presentación, Roberto Jiménez aclaró que este proyecto no surge como una respuesta a incidentes controvertidos conocidos, como el intento de trasladar un partido de LaLiga a Miami durante la temporada pasada, tema que generó críticas acerca de la falta de voz de los jugadores en decisiones importantes. El exguardameta explicó que la Oficina llevaba tiempo en fase de desarrollo y que su lanzamiento no pretende ser una reacción coyuntural, sino una iniciativa para mejorar las relaciones internas en la estructura de LaLiga.

Jiménez enfatizó, citando a Europa Press, que la Oficina del Jugador no busca replicar el trabajo de los sindicatos ni interferir en la representación de los futbolistas, sino sumar una herramienta de acompañamiento institucional para estos profesionales. Aseguró que recibió referencias de ligas extranjeras que cuentan con canales similares, pero subrayó la independencia y el enfoque propio que pretende aplicar en España. Señaló que su experiencia como futbolista le permite comprender mejor las inquietudes y demandas del colectivo, posicionándose como una figura accesible y dispuesta a tratar cualquier tema relevante para los jugadores.

Al referirse a su función específica, Jiménez insistió que su papel es convertirse en la referencia a quien los futbolistas pueden acudir ante cualquier inquietud o necesidad. Declaró que su labor incluye mediar en relaciones con sindicatos y organismos del fútbol español, procurando mantener el foco en el bienestar de los deportistas y su posicionamiento en el centro de las decisiones que configuran la competición.

A lo largo del encuentro, el responsable insistió en que la transparencia y la intención de sumar esfuerzos marcan la filosofía de esta nueva entidad. Rechazó cualquier intención de implicar campañas de comunicación o presión y reiteró que todo se orienta a fortalecer la confianza y la colaboración entre todos los actores del fútbol profesional español. De acuerdo con Europa Press, la Oficina del Jugador de LaLiga trabajará de la mano de clubes, árbitros, federaciones, representantes y futbolistas para consolidar un entorno más seguro, colaborativo y enfocado en el fomento del desarrollo profesional y personal de quienes integran la liga.