Joan Laporta: "La denuncia es una jugada oscura y sucia que ni la Justicia ni el Barça permitirán"

Joan Laporta, expresidente y actual precandidato a la presidencia del FC Barcelona, vinculó las acusaciones jurídicas contra él y su antigua Junta Directiva con intereses destinados a "ensuciar" no solo su imagen, sino también la del club catalán y el proceso electoral. El dirigente remarcó la exigencia de responder legalmente si estas imputaciones prosperan y señaló que no permitirán que acusaciones carentes de fundamento dañen la reputación de la entidad. Según consignó el medio La2Cat en una entrevista para el programa ‘Cafè d’idees’, Laporta enfatizó que interpretaba la querella anónima como "una jugada oscura y sucia que ni la Justicia ni el Barça permitirán".

De acuerdo con la información publicada por Europa Press y recogida en La2Cat, Joan Laporta afirmó que la denuncia interpuesta contiene "falsedades y mentiras", añadiendo que su aspiración es que el tribunal desestime el caso. "Lo único que puedo hacer es confiar en que el juez no admita esta historia, que evidentemente tendrá respuesta por nuestra parte", sostuvo Laporta en la entrevista, remarcando además que si estas "calumnias e injurias" avanzasen en sede judicial, tomarán medidas para impedir su impunidad. El exdirigente también hizo referencia a un comunicado enérgico presentado por el propio club para rechazar los hechos y alertó sobre una presunta maniobra electoral encaminada a dificultar la contienda para la presidencia del Barça.

El candidato vinculó esta situación con acciones similares previas, al describir un episodio durante la tramitación de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, cuando, según explicó, agentes externos presionaron a LaLiga para bloquear dichos fichajes. Laporta relató que, mientras buscaban inscribir a los futbolistas en la sede de LaLiga, había personas contactando a la organización para impedir el proceso. Además, expresó que estos movimientos incluyeron la difusión de informaciones en prensa vinculando la inscripción fallida de Olmo con una eventual moción de censura. "Son los que hacen jugadas oscuras", sentenció, añadiendo que tanto personas externas como individuos dentro del Barça intentaron desestabilizar el entorno de la institución, motivados por intereses propios y disputas internas. El medio La2Cat detalló que Laporta atribuyó estos comportamientos a una combinación de ambición personal e inexperiencia en el ámbito electoral.

Durante la entrevista, Laporta manifestó su intención de enfocar la campaña electoral en propuestas constructivas, promoviendo una actitud centrada en el futuro del club. Destacó su compromiso con la continuidad en la gestión del Barça y precisó que su programa incluye la permanencia de Flick como entrenador y Deco como responsable de la dirección deportiva. Sostuvo que el liderazgo de la junta debe garantizar la propiedad social del club y ofrecer un proyecto capaz de mantener la satisfacción de los aficionados.

Consultado por las críticas del también precandidato Víctor Font respecto al caso Olmo y las posibles consecuencias negativas, Laporta negó la validez de dichas acusaciones y señaló que quienes promovieron informaciones de ese tenor, y al mismo tiempo contribuyeron a bloquear las inscripciones, utilizaron la amenaza de una moción de censura basándose en afirmaciones falsas, según su opinión consignada por Europa Press.

En lo referente a su recién presentado libro ‘Así hemos salvado al Barça’, Laporta describió las dificultades afrontadas durante su gestión y la complejidad de las negociaciones para la creación de la Superliga. Explicó que el acuerdo inicial contemplaba una compensación de 300 millones de euros para los clubes que mantuvieran su apoyo al proyecto europeo. Sin embargo, reveló que al confirmarse que el fondo impulsor de la Superliga no aportaría fondos hasta establecer un formato competitivo definido, optó por retirarse de las conversaciones. Laporta contó también que Florentino Pérez (Real Madrid) y Andrea Agnelli (Juventus) participaron en los diálogos, aunque ninguno pudo resolver la falta de compromisos financieros, lo cual motivó que el Barcelona eligiera una alternativa de financiación con la empresa Sixth Street.

El acuerdo con Sixth Street supuso la cesión del 25% de los derechos televisivos por un periodo de 25 años a cambio de 688 millones de euros, según explicó Laporta. Esta operación se diferenciaba de la propuesta de LaLiga con CVC, que exigía la cesión de los mismos derechos durante medio siglo. Según el precandidato, los recursos obtenidos sirvieron para reestructurar la deuda de la entidad, junto al apoyo de un préstamo inicial concerniente a Goldman Sachs, y la adquisición de jugadores, entre ellos Lewandowski y Raphinha. Laporta resaltó el buen desempeño de Lewandowski desde su incorporación y mencionó la adaptación progresiva de Raphinha al equipo. Agregó que la llegada de este último contó con la participación destacada de Deco y Flick, en roles directivos y técnicos, respectivamente.

El exdirigente concluyó su relato comparando algunas gestiones con situaciones en las que resulta necesario negociar incluso con quienes no comparten los mismos intereses, en referencia a su deber de priorizar la viabilidad económica y deportiva del FC Barcelona, según reportó La2Cat.