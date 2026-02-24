Fundación ONCE atiende a 22 personas con acondroplasia que intervienen en espectáculos cómicos y taurinos

El proyecto 'Pisadas de Dignidad' ha identificado en los últimos cinco años a cerca de 200 personas con acondroplasia que trabajan en espectáculos catalogados como discriminatorios, entre los que se incluyen eventos cómicos y taurinos. De ese grupo, Fundación ONCE ha atendido a 22 personas a través de procesos sociolaborales personalizados, según informó la entidad. El objetivo radica en facilitar alternativas laborales sostenibles y promover la inclusión profesional de quienes han desempeñado su labor en contextos históricamente asociados a la estigmatización y la falta de oportunidades.

De acuerdo con lo publicado por Fundación ONCE, el programa se enmarca en un momento en el que el Consejo de Ministros español ha aprobado recientemente un Real Decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos para reforzar el veto a eventos como el del bombero-torero. Este cambio legislativo establece mayores garantías para prevenir que la discapacidad sea utilizada como motivo de burla en espectáculos públicos, y refuerza la obligación de que las administraciones promuevan itinerarios de transición hacia empleos dignos para las personas afectadas.

El medio detalló que ‘Pisadas de Dignidad’ está impulsado por el Real Patronato sobre Discapacidad, desarrollado por Fundación ONCE y gestionado por Inserta Empleo. El enfoque del programa pone a la persona en el centro de su propio proceso de cambio personal y profesional, con la finalidad de ofrecer salidas laborales que permitan superar situaciones de discriminación y precariedad laboral.

El acompañamiento brindado por el programa se adapta a las necesidades individuales de cada participante y su duración mínima es de seis meses. Este itinerario combina asesoramiento personalizado, formación, acceso a recursos de intermediación, y respaldo social en el proceso de inserción profesional. Fundación ONCE puso de manifiesto que la intervención sociolaboral tiene carácter tutorizado e individualizado, permitiendo un trabajo continuado y con seguimiento en todas las etapas.

Según reportó la entidad, la metodología utilizada en ‘Pisadas de Dignidad’ estructura el proceso de transformación en tres fases denominadas ‘Pisadas’. La primera fase, llamada 'Mi mejor ahora', se orienta al autoconocimiento, el fortalecimiento de la autonomía personal, la exploración vocacional y el apoyo en la recuperación emocional de los participantes. La segunda, ‘Hacia el futuro’, se enfoca en la adquisición de formación técnica, el desarrollo de competencias profesionales y, si corresponde, el impulso al emprendimiento. La última fase, ‘El futuro es hoy’, se dedica a la intermediación laboral intensiva, la coordinación con empresas y la consolidación en el puesto de trabajo.

Fundación ONCE subrayó que estas acciones se desarrollan en sintonía con los nuevos avances legales, que prohíben los espectáculos que ridiculizan la discapacidad y exigen mayor responsabilidad institucional en el diseño y promoción de trayectorias laborales dignas. El trabajo de la fundación ha permitido que 22 personas reciban atención y apoyo para iniciar su transición hacia alternativas de empleo más igualitarias y sostenibles.

El programa prevé una continuidad en el acompañamiento de todas las personas atendidas, garantizando un seguimiento adaptado a las particularidades y el ritmo de cada proceso. Fundación ONCE especificó que la atención se despliega desde el diagnóstico de necesidades hasta la orientación y búsqueda activa de empleo, pasando por la formación técnica y el apoyo social necesario para consolidar la inserción laboral.

El contexto en el que se desarrolla esta iniciativa resulta relevante a la luz de la nueva normativa, ya que según detalló Fundación ONCE, la prohibición de espectáculos discriminatorios no solo responde a una cuestión de dignidad, sino que también interviene en la transformación de modelos de empleo y en la creación de alternativas sostenibles para sectores que históricamente han estado al margen de las oportunidades laborales convencionales. El programa se propone así asegurar que las personas con acondroplasia puedan acceder a empleos en condiciones de igualdad y con perspectiva de futuro.

Inserta Empleo, entidad gestora del proyecto, ha destacado el acompañamiento integral que reciben los participantes, incorporando estrategias de apoyo psicosocial y formación continua como elementos clave para garantizar la efectividad de la intervención. Según remitió Fundación ONCE, este enfoque permite responder tanto a las necesidades inmediatas de los usuarios como a la construcción de planes profesionales a largo plazo.

'Pisadas de Dignidad' representa, según publicó Fundación ONCE, un ejemplo de intervención adaptada al cambio normativo y al desafío de revertir la exclusión que ha afectado durante décadas a las personas con acondroplasia vinculadas a espectáculos de entretenimiento para adultos y eventos taurinos. La iniciativa se apoya en una red interinstitucional donde participan administraciones y empresas, promoviendo la inserción efectiva y la consolidación de empleos dignos para su colectivo beneficiario.

Desde la creación del programa, se han identificado aproximadamente a 200 personas en situaciones similares, concentrándose la atención directa en aquellas que han manifestado voluntad de iniciar procesos de reconversión laboral y crecimiento personal. Fundación ONCE ha reiterado que el acompañamiento incluye no sólo la intermediación laboral, sino también el apoyo en procesos formativos y de adaptación, permitiendo el tránsito hacia un empleo que respete los derechos y la dignidad individual.

El reciente cambio de la legislación sobre espectáculos taurinos, tal como consignó Fundación ONCE en sus comunicaciones, refuerza el contexto en el que el programa se consolida y extiende su cobertura, actuando en favor de la inclusión en el mercado laboral de quienes, hasta ahora, han visto condicionadas sus oportunidades por dinámicas estructurales que perpetúan la discriminación y la exclusión social.