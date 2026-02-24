Ex primer ministro noruego implicado en el caso Epstein se encuentra hospitalizado

La investigación en torno al caso de Jeffrey Epstein ha tenido repercusiones de gran alcance en Noruega, involucrando no solo a figuras políticas sino también a personalidades sociales. Entre los protagonistas se encuentra Thorbjorn Jagland, quien permanece bajo atención médica desde hace una semana debido a una crisis nerviosa atribuida a la presión surgida tras la reciente retirada de su inmunidad y las acusaciones ligadas a corrupción vinculadas con su relación con Epstein, según consignó el medio noruego VG a través de declaraciones de su abogado.

El abogado de Jagland, Anders Brosveet, explicó al tabloide VG que el estado de salud del ex primer ministro noruego se relaciona solo con el nivel de "tensión" experimentado en los días recientes, y descartó de manera tajante que su ingreso hospitalario respondiera a un intento de suicidio, información que había circulado en otros medios de comunicación en Noruega. Según informó VG, Brosveet subrayó que dichas afirmaciones eran infundadas y que las circunstancias clínicas de su cliente impedían cualquier conjetura sobre actos autolesivos.

El caso surgió a partir de una acusación formal contra Jagland, quien fuera primer ministro de Noruega entre octubre de 1996 y 1997, imputado hace aproximadamente dos semanas por supuestos delitos de corrupción. La acusación se fundamenta en su relación cercana con Jeffrey Epstein, el criminal sexual estadounidense, situación que coincidió temporalmente con la decisión del Consejo de Europa de retirar la inmunidad a Jagland tras una solicitud expresa de las autoridades noruegas con el fin de habilitar la investigación, según publicó el medio noruego.

Jagland ocupó además el cargo de secretario general del Consejo de Europa entre los años 2009 y 2019. Tras la retirada de su protección institucional, la policía noruega efectuó registros en bienes de su propiedad, entre ellos un apartamento situado en Oslo y otro ubicado en la ciudad costera de Risor, como detalló VG. Estas medidas forman parte de las diligencias que buscan esclarecer el alcance de la relación entre Jagland y Epstein, así como identificar posibles delitos inherentes a dicha conexión.

La investigación que involucra a Jagland se enmarca dentro de una serie de ramificaciones del caso Epstein en Noruega, que han alcanzado a diversos miembros destacados de la élite política y social del país. El medio noruego informó que, además del ex primer ministro, la prensa local ha señalado la implicación de otras figuras, como Borge Brende, previamente ministro de Asuntos Exteriores y actual director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), y la princesa heredera Mette-Marit. Ambas personalidades también han visto aumentar el escrutinio sobre sus respectivos vínculos con Epstein.

La repercusión del escándalo en Noruega ilustra el impacto del caso Epstein en ámbito internacional, desplazando el foco de la acusación original en Estados Unidos y extendiéndose a otras jurisdicciones y esferas gubernamentales. Las autoridades noruegas han intensificado los procedimientos de investigación y han impulsado el retiro de inmunidades institucionales, mientras la opinión pública y los medios examinan el alcance de las interacciones entre Epstein y miembros prominentes de la política y la realeza noruegas.

Según fuentes citadas por VG, el proceso permanece en curso, en tanto la policía noruega continúa colectando evidencia y realizando pesquisas en torno a los domicilios y relaciones personales de los implicados. El seguimiento mediático ha mostrado especial interés en los efectos personales y emocionales que atraviesan quienes se encuentran bajo investigación; en el caso de Jagland, su abogado ha subrayado que el estado actual de salud guarda relación directa con la presión mediática e institucional derivada de la causa Epstein.

El medio VG, al dar seguimiento a las reacciones institucionales, detalló que la decisión del Consejo de Europa de retirar la inmunidad obedeció a la gravedad de las acusaciones, así como a la petición formal de las autoridades noruegas interesadas en avanzar en las pesquisas. La situación judicial de Jagland y de los otros protagonistas del caso continúa sometida a investigación, en un proceso que sigue generando repercusiones en los distintos niveles de la administración pública y el debate social en Noruega.