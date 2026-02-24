El Rey recibe una carpeta con fotos de La Rábida que la fotógrafa María Clauss, fallecida en Adamuz, traía en el viaje

El impacto emocional por la trágica muerte de la fotógrafa María Clauss y su esposo, el periodista Óscar Toro, marcó el acto de conmemoración del centenario del Vuelo del Plus Ultra en La Rábida, en Huelva. La carpeta con fotografías históricas que Clauss había preparado antes del fatídico accidente ferroviario en Adamuz fue finalmente entregada al Rey Felipe VI por el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, durante un encuentro al que asistieron autoridades y representantes culturales. Según reportó la Diputación de Huelva, la entrega formó parte del programa oficial en el Muelle de la Reina en presencia del monarca, quien participó en los actos solemnes por el aniversario del emblemático vuelo transatlántico.

El medio Huelva Información detalló que Clauss ideó esta carpeta fotográfica como obsequio especial para el Rey Felipe VI, cuya visita originalmente estaba planeada para el 22 de enero. El accidente ferroviario que acabó con la vida de la fotógrafa onubense y su esposo obligó a cancelar la visita real y provocó que la carpeta se extraviara entre los restos del tren. Ante esta situación, la Diputación encargó su reproducción al mismo laboratorio fotográfico de Madrid donde se había preparado en un primer momento, permitiendo que la carpeta pudiera ser finalmente ofrecida al monarca durante el acto conmemorativo.

Según recogió Huelva Información, el presidente Toscano subrayó ante el Rey la especial significación del presente, no solo por su valor histórico, sino también por el emotivo contexto en el que llegó a sus manos. Se trata de una recopilación de fotografías inéditas que documentan visitas a La Rábida de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, del monarca Alfonso XIII y del propio Felipe VI antes de su llegada al trono. Toscano recordó que Clauss preparó el regalo con esmero y que su inesperada muerte en el viaje de regreso desde Madrid le confiere un significado aún mayor.

El medio informó que el Rey ya conocía la historia del obsequio, por lo que durante la entrega mostró interés y realizó preguntas sobre la familia de la fotógrafa fallecida. Toscano trasladó al monarca que este presente resume la especial manera de trabajar de María Clauss, con una combinación de sensibilidad, calidad artística e innovación reconocida en el ámbito de la fotografía. El presidente de la Diputación expresó ante Felipe VI que la carpeta reúne la memoria visual de los vínculos históricos entre la Corona y La Rábida.

Durante el encuentro, el Rey y el presidente provincial mantuvieron un diálogo sobre el papel central que desempeña La Rábida, junto con los Lugares Colombinos, no solo en la historia de la provincia de Huelva, sino también en el contexto nacional y mundial. Toscano afirmó que el enclave simboliza el punto de partida que alteró el rumbo de la historia universal y enfatizó la importancia de recordar este legado en el presente para reforzar la identidad provincial.

De acuerdo con Huelva Información, la carpeta entregada incluía también una carta institucional en la que Toscano agradece el respaldo “incondicional” de la Casa Real al desarrollo y la promoción de La Rábida y su entorno histórico. El presidente resaltó en su misiva dirigida al Rey que la implicación directa y personal de la Corona ha sido esencial para preservar la memoria e impulsar a La Rábida como referente representativo en la provincia de Huelva y para España.

En su escrito, el presidente provincial detalló que los Lugares Colombinos mantienen, hasta hoy, el valor simbólico de representar la unión de dos mundos y el punto de inflexión que supuso para la historia de la humanidad. Señaló que la provincia de Huelva siente un profundo orgullo por este enclave, que considera fundamental en el ámbito internacional y con una trascendencia comparable a pocos sitios en el mundo.

La visita de Felipe VI, reportó Huelva Información, inaugura una programación repleta de eventos significativos para La Rábida y los Lugares Colombinos, en el marco del año 2026, considerado clave para la promoción de la historia local y de la memoria colectiva. Entre estos acontecimientos, se encuentra la próxima celebración de la Cumbre Hispano-Lusa el 6 de marzo, que reunirá a delegaciones de ambos países. Además, el 8 de septiembre, el Foro Iberoamericano de La Rábida será la meta de una etapa de la Vuelta a España, programada para recorrer exclusivamente territorio onubense.

Del mismo modo, según consignó Huelva Información, se prevé que La Rábida acoja reuniones ministeriales dentro de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno prevista para 2026 en España, lo que situará de nuevo al enclave en el centro de la agenda institucional y de la proyección internacional.

Este conjunto de iniciativas y el homenaje a la memoria de María Clauss refuerzan el vínculo que une a la provincia de Huelva, su historia y la Corona española, y representan un homenaje a quienes dedicaron su trabajo a documentar y preservar el patrimonio histórico local.