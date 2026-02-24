Cerezo: “¿Griezmann al Orlando? Él es necesario en el Atleti, no sabemos nada”

Madrid, 24 feb (EFE).- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró este martes que no sabe “nada” de las negociaciones de Antoine Griezmann para un posible fichaje por el Orlando City, de la MLS estadounidense, y remarcó que el atacante francés “es necesario” en el conjunto rojiblanco, como se está viendo en “los últimos partidos”.

“Esta mañana, cuando ha saltado la noticia me ha extrañado. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid, queridísimo por esta afición, es necesario en el Atlético de Madrid y lo estamos viendo en los últimos partidos que está haciendo. De Griezmann no sabemos nada. Yo no sé nada”, expuso el dirigente del club madrileño.

‘The Athletic’ publicó este lunes que el Orlando City estaba en negociaciones con Griezmann, con contrato con el Atlético hasta 2027, para incorporarlo a su equipo antes del cierre del mercado del próximo 26 de marzo en la liga estadounidense.