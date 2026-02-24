Aldi afirma que las familias españolas que compraron en su cadena en 2025 ahorraron casi 40 euros a la semana

Las familias españolas que hicieron la compra en Aldi en 2025 pudieron ahorrar casi 40 euros semanales, lo que se traduce en un ahorro anual de hasta 2.000 euros en las compras, según datos del último estudio de la compañía.

Según ha informado Aldi en un comunicado, la cadena trabaja para asegurar vías de ahorro a las familias a través de un surtido basado principalmente en la marca propia, que representa 9 de cada 10 productos, y en productos de origen nacional. Además el análisis destaca que el ahorro se produce de forma constante tanto en el día a día como a lo largo de todo el año.

Para contribuir al ahorro de los hogares españoles, Aldi asegura que mantiene una política de reducción de precios. Así, entre finales de octubre de 2024 y mediados de octubre de 2025, la compañía bajó el precio de 1.281 productos de su surtido fijo, lo que supone una rebaja en el 28% de su oferta habitual. Esta medida permitió un ahorro anual de 433 euros solo en productos básicos del día a día como despensa, lácteos o higiene personal.

Asimismo, la compañía se posiciona como "un aliado clave" en el ahorro de las categorías de frescos. La carne, el pescado y la fruta y la verdura se situaron a la cabeza en esta denominación durante 2025: la carne y el pescado, con un ahorro de 316 euros; y la fruta y la verdura, con uno de 211 euros.

Otras categorías con un peso importante en el ahorro anual de los consumidores fueron los productos de salud, bebé y belleza, con 259 euros, y los congelados, con 83 euros. A estos descuentos se sumaron las ofertas y promociones semanales, que, según la cadena, permitieron a las familias ahorrar hasta 1.551 euros adicionales al año.

Aldi cuenta con 499 supermercados y 8 millones de hogares en España, consolidándose como "la cadena que más ha crecido en clientes en los últimos cuatro años", ha indicado.

Actualmente, 4 de cada 10 familias españolas ya confían en su modelo de compra, y en marzo, Aldi alcanzará los 500 supermercados en España con su nueva tienda en Mijas (Málaga), un hito que, según la empresa, "refleja el crecimiento sostenido de la compañía en los últimos años, con el que Aldi está cada vez más cerca de las familias españolas".