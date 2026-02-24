Al menos 22 muertos y centenares de afectados por las lluvias torrenciales en el sur de Brasil

Al menos 22 personas han muerto y otras 45 permanecen desaparecidas como consecuencia de las fuertes lluvias torrenciales que han estado cayendo en las últimas horas en Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo, en el sur de Brasil, que han dejado además a centenares de afectados y desplazados.

Las autoridades han decretado el estado de calamidad en Juiz de Fora, ubicado en el interior del estado de Minas Gerais, en un área montañosa limítrofe con Río de Janeiro, en el que muchos de sus vecinos residen en laderas, zonas escarpadas y de alto riesgo cuando caen fuertes precipitaciones, detalla el portal G1.

Se trata además del mes de febrero más lluvioso de la historia de la ciudad, con hasta 584 milímetros de precipitaciones acumuladas, el doble de lo esperado, según han detallado las autoridades locales. Se esperan más lluvias las próximas horas.

En Juiz de Fora se han confirmado la casi totalidad de las muertes. Los equipos de rescate continúan buscando a otras 45 personas, mientras que otras 440 se han visto afectadas. Se han registrado también fallecidos en Ubá y en São João de Meriti, en Río de Janeiro, donde otras 600 personas se han visto desplazadas.

De la misma manera, las fuerte precipitaciones han afectado también al municipio paulista de Peruíbe, donde se ha declarado el estado de emergencia. Unas 400 personas se han visto afectadas, después de que en los últimos tres días esta localidad registrara más lluvias que las previstas para todo el mes.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha lamentado lo ocurrido y ha dado orden para la "pronta movilización" de las agencias del Gobierno para ayudar a los vecinos afectados. "El objetivo es garantizar la asistencia humanitaria, el restablecimiento de los servicios básicos, las ayudas a los desplazados y el apoyo a la reconstrucción", ha escrito en sus redes sociales.

Lula, que se encuentra de gira oficial por Asia, se ha puesto en contacto con las autoridades locales para ofrecerles su solidaridad y el apoyo del Estado. "Quiero enviar mis profundos sentimientos a las familias que perdieron sus hogares y, lo que es peor, a sus seres queridos", ha expresado.