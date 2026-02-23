Vox avisa a Ortega Smith: "Las decisiones de la Ejecutiva las cumplen el afiliado número seis y el 68.000"

Javier Ortega Smith afirmó que ocupa el puesto de portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y manifestó que es el afiliado número seis del partido. De acuerdo con información publicada por Europa Press, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, reiteró que la disciplina interna afecta por igual a todos los militantes, sin importar su antigüedad o número de afiliación. Garriga subrayó en conferencia de prensa que “las decisiones de la Ejecutiva las cumplen el afiliado número seis y el 68.000”, en referencia al desacuerdo entre Ortega Smith y la dirección sobre la portavocía municipal.

Según detalló el medio Europa Press, Ortega Smith se resiste a abandonar el cargo de portavoz del grupo municipal de Vox tras haber sido suspendido cautelarmente de militancia. Esta suspensión se produjo por oponerse a la decisión de la Ejecutiva Nacional, que designó a Arantxa Cabello como nueva portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. El proceso para determinar la continuidad de Ortega Smith como portavoz ha quedado ahora en manos de los órganos internos independientes de Vox, encargados de resolver si su expulsión del partido será definitiva o no, informó Europa Press.

Durante la rueda de prensa desde la sede nacional de la formación, Ignacio Garriga explicó el funcionamiento interno del partido. Según consignó Europa Press, el vicesecretario declaró que en Vox existe un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) encargado de tomar resoluciones organizativas que deben acatar todos los miembros, sin distinción. Esta afirmación se produjo después de la negativa pública de Ortega Smith a cumplir con la directriz que le desplazaba del puesto de portavoz municipal.

Europa Press reportó que la situación gira en torno al desacato de Ortega Smith a una resolución formal de la dirección, situación que motivó su suspensión provisional de militancia. Desde la dirección del partido se insistió en que el cumplimiento de estas decisiones constituye una norma básica de funcionamiento interno y que las vías de apelación y resolución corresponden a instancias independientes dentro del partido.

Ortega Smith, tal como puntualizó Europa Press, ha mantenido públicamente su posición y desveló detalles sobre su historial en Vox, recordando su condición de afiliado número seis, en un intento de subrayar su antigüedad y vinculación con la formación. Pese a esta declaración, la estructura organizativa del partido, representada por Ignacio Garriga, insistió en que ese factor no exime a ningún miembro de acatar las decisiones aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional.

El futuro de Ortega Smith dentro del grupo municipal de Vox, así como su posible expulsión definitiva como militante, depende ahora de la resolución de los órganos internos facultados para ello, responsables de valorar la situación y emitir un pronunciamiento final sobre el caso, de acuerdo con la información difundida por Europa Press. Las tensiones evidenciadas entre la dirección nacional del partido y Ortega Smith han provocado un debate interno sobre la autoridad y el cumplimiento de las resoluciones orgánicas.

Arantxa Cabello, cuya designación como nueva portavoz municipal motivó el desacato de Ortega Smith, representa la apuesta de la dirección nacional por una nueva etapa en la representación de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, señaló Europa Press. Mientras el partido sostiene la necesidad de cohesión interna y respeto a las decisiones orgánicas, Ortega Smith insiste en defender su cargo en el grupo municipal y su vinculación con la formación.

A raíz de los hechos, la disciplina y el procedimiento interno han pasado a primer plano en el funcionamiento de Vox, según transmitió Europa Press. Los órganos internos que deberán tomar la decisión sobre Ortega Smith cumplen un papel clave en esta coyuntura, que pone a prueba las reglas internas del partido respecto a la gestión de los desacuerdos con la Ejecutiva Nacional.