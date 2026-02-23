Vinícius Júnior recupera alegría e impacto con Álvaro Arbeloa

Tras superar una serie de suplencias y episodios de descontento durante la etapa anterior, Vinícius Júnior ha mostrado una notable recuperación en su desempeño dentro del Real Madrid durante 2026, especialmente tras la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo. Según informó el medio que cubrió el avance del futbolista, el extremo brasileño ha sido pieza clave para el equipo blanco en las recientes jornadas, anotando su quinto gol en los últimos cuatro partidos, incluyendo el encuentro en El Sadar frente al Osasuna, en el que fue una de las figuras más destacadas pese a la derrota de su equipo.

De acuerdo con lo publicado, este renacimiento futbolístico se traduce en datos concretos: Vinícius Júnior ha participado en diez goles durante lo que va de 2026, con siete tantos y tres asistencias en doce partidos, contando el desarrollo que tuvo en la final de la Supercopa de España en Yeda. Esta racha de efectividad no se veía desde marzo de 2024, época en la que el jugador también destacó marcando ante equipos como Valencia, RC Celta, RB Leipzig y Osasuna. El medio detalló que el brasileño acumula casi la mitad de los veintitrés goles en los que ha intervenido en los treinta y seis encuentros disputados desde agosto del año pasado.

La gestión de Álvaro Arbeloa ha impulsado positivamente el rendimiento del delantero, algo que queda reflejado en las estadísticas recopiladas. Según consignó el medio mencionado, Vinícius ha realizado 659 acciones con balón bajo la dirección del nuevo técnico, de las cuales 520 resultaron exitosas, lo que supone un promedio de 57,7 acciones acertadas por partido. Este desempeño contrasta con el promedio registrado durante la etapa de Xabi Alonso, en la que el atacante solo conseguía 40,5 acciones exitosas de media en veintisiete encuentros. Además, en la etapa de Arbeloa, el brasileño ha generado diecinueve ocasiones de gol y efectuado treinta y cinco remates, que, en comparación con los setenta y seis disparos realizados en la época de Alonso, marcan un incremento de un remate más por partido.

El medio también reportó cómo el brasileño respondió tras recibir una fuerte silbatina en el Santiago Bernabéu durante el encuentro ante el Levante UD, motivada por la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey a manos del Albacete. Tres días después, el atacante lideró al equipo frente al AS Mónaco con un gol y tres asistencias en la victoria por seis a uno, estableciendo así el inicio de su mejor tramo bajo el mando del entrenador salmantino.

Otro elemento analizado se relaciona con las recientes ausencias de Jude Bellingham, lesionado desde el partido ante el Rayo Vallecano. Estos últimos cuatro encuentros, sin el centrocampista inglés sobre el campo, han presentado una nueva configuración táctica con cuatro mediocampistas que posiciona a Vinícius más adelante y en asociación con Kylian Mbappé. Durante estos encuentros, ha registrado 214 acciones con balón, de las cuales 175 concluyeron con éxito, lo que representa un 81% de efectividad y una media de 58,3 por partido, generando hasta cuatro ocasiones totales y promediando cerca de cinco remates por partido.

La influencia de Vinícius Júnior ha sido relevante en un momento de máxima exigencia para el Real Madrid, según publicó la fuente. El club busca avanzar en la Champions League ante el SL Benfica y persigue la cima de LaLiga, en competencia directa con el FC Barcelona, que tras la reciente derrota merengue en El Sadar, mantiene un punto de ventaja en la tabla.

En la campaña 2025-2026, la aportación de Vinícius ha quedado reflejada en un total de veintitrés participaciones directas en goles, distribuidas en doce tantos y once asistencias. De las nueve participaciones de gol recientes, todas ellas han tenido lugar bajo la dirección de Arbeloa, lo cual indica la confianza y el protagonismo que el técnico salmantino ha otorgado al atacante brasileño. Esta tendencia parece evocadora de su mejor temporada, la 2023-2024, cuando registró veinticuatro goles y once asistencias jugando como parte del rombo táctico utilizado por Carlo Ancelotti.

Los datos recopilados muestran el impacto transformador que la llegada de Álvaro Arbeloa ha tenido en el vestuario y específicamente en Vinícius, quien ha incrementado su nivel de juego y ha asumido un papel protagónico en los sistemas ofensivos del equipo. La combinación de minutos en cancha, confianza del entrenador y mayor libertad en el sistema de juego han contribuido al resurgimiento del brasileño, quien deja atrás las dudas relativas a su rendimiento y se consolida nuevamente como uno de los referentes del Real Madrid, tal como reportó la fuente especializada en la actualidad del club.