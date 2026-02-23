Trump vuelve a cargar contra el Supremo: "Hizo un gran trabajo para las personas equivocadas"

La crítica de Donald Trump a la composición actual del Tribunal Supremo de Estados Unidos trasciende el debate arancelario y se extiende hacia un tema que puede impactar la política migratoria en el país. Según consignó el medio Europa Press, el mandatario advirtió que el Tribunal estudiará la constitucionalidad de su orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento, prevista en la Decimocuarta Enmienda, y sugirió que el fallo podría favorecer a países como China que, afirmó, se benefician económicamente de este derecho.

De acuerdo con la publicación de Europa Press, Trump volvió a expresar su descontento por la reciente resolución del Tribunal Supremo que invalidó aspectos centrales de sus políticas arancelarias, señalando que la Corte “hizo un gran trabajo para las personas equivocadas”. El presidente publicó estas declaraciones en sus redes sociales, donde insistió en que este revés judicial, lejos de debilitarlo, le otorgó nuevas facultades que, en sus palabras, superan a las que tenía antes del fallo. Trump también apuntó a lo que considera consecuencias perjudiciales del fallo para los intereses estadounidenses, reiterando que la Corte debería arrepentirse de esa decisión.

Europa Press reportó que, en su mensaje, Trump sostuvo que el Tribunal Supremo validó anteriormente otros aranceles y que estos ahora pueden utilizarse “de una manera mucho más poderosa y atroz”, asegurando que estas herramientas cuentan con respaldo jurídico tras la reciente sentencia. El mandatario subrayó que la resolución de la Corte no restringe el uso de los aranceles, sino que, a su juicio, le brinda margen para emplearlos con mayor contundencia durante su administración.

La controversia sobre los poderes presidenciales en materia comercial surge pocas jornadas después de que el Tribunal Supremo anulara varios apartados clave de la política arancelaria impulsada desde la Casa Blanca. En ese contexto, Trump resaltó que lo que calificó como un fallo “ridículo, estúpido y divisivo” en realidad amplió sus capacidades al frente del Ejecutivo, atribución que consideró resultado directo e “involuntario” de la resolución.

Al proyectar las futuras decisiones del Supremo, Trump anticipó que el Tribunal podría sentenciar contra la orden ejecutiva que buscaba restringir el acceso a la ciudadanía nacional por nacimiento. Europa Press detalló que el decreto presidencial fue emitido el mismo día que Trump asumió la presidencia. De acuerdo con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, son ciudadanos quienes nacen o se naturalizan en el país y están sujetos a su jurisdicción, disposición ratificada jurisprudencialmente en 1898 con el caso de Wong Kim Ark. En aquel precedente, la Corte reconoció el derecho de un hijo de inmigrantes chinos que había sido rechazado en la frontera bajo la Ley de Exclusión China de 1882.

El medio especificó que la postura de Trump consiste en cuestionar la amplitud del principio “sujeto a jurisdicción”, abogando para que no se aplique automáticamente a los hijos de inmigrantes en situación irregular. Bajo el argumento de que estos padres no poseen una lealtad plena a la nación, el gobierno planteó una interpretación restrictiva de este derecho constitucional.

La orden ejecutiva de Trump forma parte de una estrategia sostenida por restringir la inmigración y replantear el alcance de los derechos otorgados por nacimiento en territorio estadounidense. Europa Press informó que la Corte Suprema, con mayoría de jueces conservadores, afrontará el reto de definir si esta disposición presidencial se ajusta al marco constitucional o si, como advierte el presidente, una resolución desfavorable abriría la puerta a que China y otros países sigan, según sus palabras, “haciendo una fortuna” gracias a la obtención de la ciudadanía estadounidense por parte de sus ciudadanos.

A lo largo de sus declaraciones, Trump hizo hincapié en que el fallo reciente podría tener efectos sobre cómo se diseñan y ejecutan políticas migratorias y comerciales, así como sobre la interpretación de la supremacía de la Constitución frente a órdenes ejecutivas del Ejecutivo. Europa Press subrayó que el mandatario remarcó la importancia de las futuras decisiones del Supremo en temas sensibles tanto para su gobierno como para los sectores que promueven restricciones migratorias.

Además de la cuestión arancelaria y la ciudadanía por nacimiento, el tono de Trump frente a los magistrados volvió a ser profundamente crítico. Según publicó Europa Press, calificó de “incompetente” al Tribunal Supremo y señaló que sus resoluciones terminan satisfaciendo intereses extranjeros y no los de la población de Estados Unidos, reforzando un discurso de confrontación sostenido durante su administración ante los contrapesos institucionales del país.

Mientras la expectativa continúa tanto en el ámbito político como en el social acerca del veredicto pendiente sobre la ciudadanía por nacimiento, la administración Trump insiste en que el fallo podría modificar no solo prácticas migratorias, sino también la concepción misma del derecho de suelo en Estados Unidos. La interpretación que adopte el Tribunal sobre la Decimocuarta Enmienda y el alcance real de las órdenes ejecutivas presidenciales marcará un precedente en el debate sobre el vínculo entre inmigración, nacionalidad y soberanía nacional, indicaron las publicaciones de Europa Press.