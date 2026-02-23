Agencias

Mueren cuatro militares sirios en un nuevo ataque achacado a "terroristas" contra un puesto de control en Raqqa

Guardar

Las fuerzas de seguridad de Siria han informado este lunes de que cuatro militares han muerto en un nuevo ataque achacado a "terroristas" contra un puesto de control de la provincia de Raqqa, en el este de Siria, justo dos días después de que Estado Islámico se atribuyera otro ataque similar en la zona.

El Ministerio del Interior de Siria, que ha señalado que otros dos militares han resultado heridos, ha indicado que se trata de un "ataque terrorista" que ha sido "frustrado" a pesar de que los cuatro efectivos han fallecido, según informaciones de la agencia estatal siria SANA.

Se trata del tercer ataque en tan solo tres días y, según ha explicado el Ejército sirio, los militares se encuentran realizando una serie de operaciones en la zona para "peinarla" y dejarla "libre de terroristas".

El domingo, las fuerzas sirias frustraron otro ataque similar contra el puesto de control de la citada provincia. El domingo, Estado Islámico reivindicó la autoría del ataque perpetrado el sábado y que se saldó con la muerte de dos trabajadores del Ministerio de Defensa --un militar y un civil-- en Al Wasita, también en la provincia de Raqqa.

El sábado Estado Islámico publicó su primer comunicado de audio en dos años, en el que el portavoz Abú Hudhaifa al Ansari denunciaba que Siria "ha pasado de la ocupación iraní a la ocupación turco-estadounidense". Por ello anunció "una nueva fase de operaciones" contra las nuevas fuerzas de seguridad sirias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Picardo presentará ante el Parlamento el acuerdo esta misma semana para ratificarlo una vez sea publicado

Picardo presentará ante el Parlamento

Alejandra Rubio y Gloria Camila se enfrentan por Rocío Flores

Después de declaraciones polémicas por parte de Rocío Flores hacia Terelu Campos, dos de las figuras más cercanas debaten públicamente sus posturas en televisión, defendiendo a sus familiares y respondiendo a rumores de conflicto y distanciamiento en su entorno

Alejandra Rubio y Gloria Camila

Guterres insta a EEUU y Rusia a buscar nuevos acuerdos de control de armas tras expirar el Nuevo START

El máximo responsable de Naciones Unidas advierte sobre el riesgo global tras el vencimiento del tratado entre Washington y Moscú, llama a restaurar acuerdos respaldados por la comunidad internacional y urge a evitar una nueva escalada en el desarrollo de armamento nuclear

Guterres insta a EEUU y

Porcelanosa destinó 102 millones a inversiones industriales y desarrollo comercial en 2025

Porcelanosa destinó 102 millones a

Los Veintisiete no salvan el bloqueo de Hungría al 20º paquete de sanciones contra Rusia

Kaja Kallas lamentó el fracaso para avanzar en nuevas acciones contra Moscú, atribuyéndolo al rechazo de Hungría y Eslovaquia, mientras apeló a mantener “un mensaje firme” en apoyo a Ucrania y presionar para el fin del conflicto

Los Veintisiete no salvan el