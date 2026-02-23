Agencias

Lara Álvarez, Amelia Bono y Violeta Mangriñán, confirmadas para la séptima edición de 'El Desafío'

Mientras que los concursantes de la sexta edición de 'El Desafío' aún siguen jugándose un puesto en la final cada viernes, el equipo del programa ya ha revelado algunos de los nombres que formarán parte del casting de la séptima temporada que aún no ha comenzado las grabaciones. En medio de una gran expectación por conocer más detalles sobre la que será la próxima edición, ya se han confirmado algunos nombres como Miguel Ángle Muñoz, Melody Raúl Gómez, Joan Capdevila o Canco Rodríguez.

Tras muchos meses retirada de la pequeña pantalla desde que acabó su proyecto como presentadora de 'La Conexión' en TVE, Lara Álvarez regresa a la tele para ponerse a prueba y darlo todo en el programa demostrando que es una mujer competitiva, disciplinada y muy divertida.

Al igual que ella, también otra mujer de 'armas tomar' competirá por el premio final. En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal al lado de su pareja, Alejandro Reina, quien también es su entrenador personal, Amelia Bono medirá sus fuerzas en el programa demostrando que es una gran amante del deporte.

Convertida en una de las 'reinas de Instagram', Violeta Mangriñán también ha aceptado este nuevo reto personal y profesional con el volverá a los platós de televisión tras darse a conocer en el exitoso programa 'Mujeres y Hombres y viceversa' pasando también por otro de los concursos más duros de la televisión, 'Supervivientes'.

