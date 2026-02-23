Agencias

La selección femenina de fútbol recibirá a Ucrania en el Nuevo Arcángel de Córdoba

Guardar

La selección española femenina de fútbol recibirá a Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027 en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, según confirmó este lunes la actual campeona del mundo y de la Liga de Naciones.

Este partido corresponde a la cuarta jornada del Grupo A3, primera de la segunda vuelta, de esta fase de clasificación para la próxima Copa del Mundo y se disputará en el feudo del Córdoba CF el sábado 18 de abril a partir de las 16.00 horas.

Este encuentro, que será el mismo día que se celebre en Sevilla, en el Estadio de La Cartuja, la final de la Copa del Rey Mapfre a las 21.00, se jugará cuatro días después de que España visite a Inglaterra, su principal rival para el primer puesto que da billete directo al Mundial, en el Estadio de Wembley, en Londres.

De este modo, el combinado que dirige Sonia Bermúdez regresará al Nuevo Arcángel, ahora denominado Bahrain Victorius Nuevo Arcángel y con capacidad para más de 20.000 personas, casi tres años después de jugar allí el 26 de septiembre de 2023 ante Suiza en la fase de grupos de la primera edición de la Liga de Naciones.

La 'Roja' congregó ese día en el recinto a 14.194 espectadores, entonces récord de asistencia para un partido de la selección, y se impuso por un claro 5-0 en lo que era su primer partido en casa tras proclamarse semanas antes campeona del mundo por primera vez en su historia. En octubre de 2022, también disputó en el Nuevo Arcángel un amistoso ante Suecia, saldado con 1-1.

"El retorno de la selección femenina a Córdoba ha sido posible gracias a la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Real Federación Andaluza de Fútbol y el Córdoba CF", apuntó la RFEF.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AEV rechaza un congreso a celebrar en Ciudad Real que cuestiona la seguridad de las vacunas y las vincula con autismo

La AEV rechaza un congreso

La NASA retrasa el regreso del ser humano a la Luna por un problema técnico: El cohete y la nave volverán al hangar

Un fallo detectado en el suministro de helio obliga a la NASA a trasladar el vehículo Artemis II al edificio de ensamblaje en Cabo Cañaveral, lo que pospone la misión de regreso humano lunar inicialmente prevista para marzo

La NASA retrasa el regreso

El esloveno Slavko Vincic pitará el Real Madrid-Benfica de la vuelta de los 'playoffs' de la Champions

El esloveno Slavko Vincic pitará

VÍDEO: Aduanas de EEUU dejarán de recaudar desde mañana los aranceles anulados por el Supremo

La Agencia de Aduanas de Estados Unidos notificó que los gravámenes asociados a la normativa IEEPA dejarán de aplicarse este martes, tras la reciente resolución judicial que limita el uso presidencial de esa ley en cuestiones arancelarias

VÍDEO: Aduanas de EEUU dejarán

Planas aboga por mantener el acuerdo comercial con EEUU: "Un acuerdo es un acuerdo"

Las nuevas tasas estadounidenses del 15 % decretadas tras el fallo judicial han encendido la alarma en Bruselas, mientras España insiste en salvaguardar la certidumbre y la estabilidad del intercambio agroalimentario entre ambos bloques ante un escenario volátil

Planas aboga por mantener el